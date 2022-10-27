10:22 (мск), источник: Вокруг Света
Biology Letters: у тюленей нашли врожденное чувство ритма
Даже наши ближайшие родственники, приматы, такой способностью не обладают.
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Команда ученых из Института психолингвистики Общества Макса Планка (Нидерланды), совместно со специалистами из местного Центра по выхаживанию тюленей, сделала удивительное открытие — молодые тюлени, без всякой предварительной тренировки, способны отличать разные ритмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.
Тюлени известны тем, что они очень музыкальны — эти животные издают множество вокальных «фраз» (вокализаций) и обладают способностью учиться новым «песням». Исследователи решили проверить, есть ли у них ритмические способности. Для этого были созданы различающиеся по ритму тюленьи вокализации. Их проигрывали двадцати молодым тюленям, находившимся в реабилитационном центре перед тем, как их выпустили в море.
Ученые следили, как часто животные поворачивают голову, чтобы взглянуть на источник звука, который находился за их спиной. Как показали эксперименты на человеческих младенцах, такое поведение показывает, насколько тюлень (или ребенок) заинтересован тем, что он слышит.
Оказалось, что годовалые тюлени, без всякой предварительной тренировки или получения вознаграждения, способны уверенно различать регулярные (как звук метронома) и нерегулярные (аритмичные) звуковые последовательности, а также вокализации с короткими и длинными нотами, с быстрым и медленным темпом.
Ученые предполагают, что, как и у человека, чувство ритма у тюленей связано с их врожденной музыкальностью. Ритм, музыкальность и речь тесно связаны между собой. Тюлени, как люди и певчие птицы, от природы способны обучаться новым мелодиям, и больше ни у кого из млекопитающих или других живых существ такой особенности не обнаружено.
Как объяснила один из авторов исследования Лаура Верга, даже нашим ближайшим родственникам, нечеловекообразным приматам, требуется длительное обучение для того, чтобы они начали реагировать на ритм. И даже после тренинга их ритмические способности оставляют желать лучшего.