10:26 (мск), источник: Вокруг Света
Земля все помнит: руины древних городов подтвердили события, описанные в Библии
В Израиле реконструировали библейские сражения с помощью геомагнитного поля и решили несколько давних загадок.
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Международная команда исследователей во главе с археологами Тель-Авивского университета и Еврейского университета в Иерусалиме изучила артефакты из 17 регионов Израиля. Все они были связаны с городами, разрушенными огнем. Это позволило ученым использовать память магнитного поля и решить несколько давних загадок. Они реконструировали конфликты с 12 по 6 века до н. э., связанные с падением царств Израиля и Иудеи. Все они, как оказалось, были описаны в Библии.
Святая земля часто подвергалась нападениям завоевателей. С войной на нее приходили Египет, Арамеи, Ассирия, Вавилон и другие империи против царств Израилы и Иудеи. Поэтому сегодня Израиль богат на древние руины, но кто, что и когда разрушил, по-прежнему заставляет археологов спорить и ломать голову.
Радиоуглеродный метод датировки не всегда точен, возникают разночтения. Недавние исследования предложили новую технологию — определение хронологии с помощью магнитного поля Земли. Оно постоянно меняется, а такие артефакты, как керамика, многие строительные материалы, высушенные сырцовые камни содержат ферромагнитные частицы.
В момент сильного нагрева — например, при пожаре — они как крошечные стрелки компаса выравниваются с геомагнитным полем и намагничиваются — «запоминают» его. Так как зачастую древние города сжигали дотла, то у археологов осталось много таких обожженных намагниченных артефактов.
Палеомагнитное исследование проводилось на руинах 21 разрушенного поселения железного века в 17 разных местах страны от Бет-Шеана в Галиллее до Беэр-Шевы в пустыне Негев. Ученые взяли данные о магнитном поле из исторических мест, хронология которых ясна. И сравнивали с ними данные из новых артефактов.
Результаты помогли ответить, например, на давний вопрос ученых, который оставался неразгаданным из-за разной типологии найденной глиняной посуды: кто разрушил Тель-Бет-Шеан — фараон Шешонк I (в Библии — Шишак) или арамеец Азаил из Дамаска. Интенсивность и направление магнитного поля показал, что город сгорел в конце X — начале XI вв. до н. э., что соответствует вторжению египтян во главе с Шешонком. Оно описано в Библии в Третьей Книге Царств в главе 14. Арамейские силы завоевывали части Святой Земли уже веком позже.
Также команда выяснила, что древний иудейский город Беш-Шемеш был разрушен в начале VIII в. до н. э. В это время не было иностранных вторжений или стихийных бедствий, но эпизод из Библии описывает внутренний конфликт между царствами Израиля и Иудеи около 790 г. до н. э.
В 4 Книге Царств (14:11−13) говорится, как Иоас сразился с Амасией в Вефсамисе (Веф-Шемеше): «И разбиты были Иудеи Израильтянами, и разбежались по шатрам своим». Это событие установило господство северного Израиля над Иудеей и Иерусалимом до нападения ассирийцев.
В рамках исследования также выяснили, что армия Азаила из Дамаска разрушила, кроме Гата филистимлян, города Тель-Рехов, Хорват-Тевет и Тель-Заит. А вот в южной иудее орудовали уже не арамейцы, а идумеи, которые воспользовались ослаблением Иерусалима вавилонянами. Это предательство объясняет, почему в Библии выражается такая неприязнь к идумеям.
Авторы отмечают, что метод магнитного поля Земли может работать вместе с радиоуглеродным. Вместе они будут перекрывать диапазоны и давать более точные данные.