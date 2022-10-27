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09:59 (мск), источник: Аргументы и факты

Власти Литвы подтвердили, что Собчак находится в республике

Российская телеведущая Ксения Собчак имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт, сообщил директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции «Жиню радияс».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Собчак является гражданкой Израиля, с паспортом этого государства она может въехать в Литву без визы сроком на 90 суток.

«Да, могу подтвердить, что Собчак находится в Литве», — сказал шеф госбезопасности.

Напомним, ранее источник сообщил, что журналистка была замечена при пересечении пешком пропускного пункта Видзы на белорусско-литовской границе. Видеоролик, на котором, предположительно, Собчак пешком пересекает белорусско-литовскую границу, опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

Ксения Собчак, по данным СМИ, является подозреваемой по делу о вымогательстве. Ранее по подозрению в публикации фейков о бизнесменах и высокопоставленных должностных лицах были задержаны ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.

Московский суд поместил под стражу Суханова до 24 декабря. Потерпевшим по делу о вымогательстве является глава Ростеха Сергей Чемезов.

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