Власти Литвы подтвердили, что Собчак находится в республике

По его словам, Собчак является гражданкой Израиля, с паспортом этого государства она может въехать в Литву без визы сроком на 90 суток.
«Да, могу подтвердить, что Собчак находится в Литве», — сказал шеф госбезопасности.
Напомним, ранее источник сообщил, что журналистка была замечена при пересечении пешком пропускного пункта Видзы на белорусско-литовской границе. Видеоролик, на котором, предположительно, Собчак пешком пересекает белорусско-литовскую границу, опубликовал Telegram-канал «RT на русском».
Ксения Собчак, по данным СМИ, является подозреваемой по делу о вымогательстве. Ранее по подозрению в публикации фейков о бизнесменах и высокопоставленных должностных лицах были задержаны ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский.
Московский суд поместил под стражу Суханова до 24 декабря. Потерпевшим по делу о вымогательстве является глава Ростеха Сергей Чемезов.