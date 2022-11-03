09:46 (мск),
Больше не страшно: почему с новым поколением АЭС исключен чернобыльский сценарий
Почему атома больше не стоит бояться и как обеспечивается безопасность на современных российских АЭС — читайте в нашем материале.
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Сегодня в России 11 действующих АЭС, на которых функционируют 37 энергоблоков. Но при этом далеко не все понимают, как выглядит атомная электростанция, что это такое и как она работает.
Электростанции используются для выработки электрического тока. Соответственно, и атомная электростанция так же вырабатывает энергию. Главное ее отличие — наличие ядерного реактора. Это сердце АЭС: в него загружается ядерное топливо, и именно в нем протекает управляемая цепная реакция. В качестве топлива атомные электростанции используют уран-235.
Для начала надо понимать, что на АЭС энергия преобразуется трижды: сначала ядерная энергия переходит в тепловую, затем тепловая — в механическую, а механическая — уже в электрическую.
Конечно, принцип работы атомной электростанции непрост, но мы попробуем объяснить его в общих чертах. В ядерном реакторе под действием нейтронов ядра атомов делятся, при делении выделяется тепловая энергия, которая нагревает воду, и она превращается в пар. В свою очередь пар как движущий элемент вращает турбину, соединенную с генератором, который и вырабатывает электричество.
В зависимости от типа реактора на атомных электростанциях могут быть 1, 2 или 3 контура работы теплоносителя. В России больше всего распространены двухконтурные АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор).
Все прекрасно помнят о трагедии на Чернобыльской АЭС. Согласно многочисленным исследованиям, к ней привело сочетание ряда технических нюансов и человеческого фактора.
В докладе Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, выпущенном к 35-летию со дня аварии в Чернобыле, говорится о причинах трагедии: «Техническое несовершенство конструкций реактора РБМК сочеталось с отсутствием межведомственного и внутриведомственного информирования о нарушениях в работе на других АЭС подобного типа и пренебрежительным отношением к установленным правилам и нормам безопасности на всех уровнях управления атомными станциями».
Сделанные после аварии выводы позволили усовершенствовать практически все системы атомных станций. Теперь для атомщиков всего мира безопасность АЭС — беспрекословный приоритет.
Все современные меры безопасности на АЭС давно доказали: повторение истории с Чернобылем невозможно. Все мировое сообщество извлекло важные уроки из этой трагедии, а потому и с современными реакторами, и тем более — с будущими, будет максимально обеспечена безопасность на атомных электростанциях.
После аварии в Чернобыле на всех российских станциях перешли к новой концепции безопасности, а также провели дополнительные исследования возможных аварийных ситуаций и способов их решения.
Изменились и критерии размещения атомных станций. Так, определили допустимое расстояние от АЭС и АТЭЦ до городов, объектов культуры, здравоохранения, национальных зон отдыха, биосферных и исторических заповедников в зависимости от численности населения города и мощности станции. Площадки для вновь строящихся АЭС и АТЭЦ теперь должны быть не ближе 25 км от городов с населением более 100 тысяч жителей.
Регулярные проверки как независимых органов (Ростехнадзора) и всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) подтверждают, что российские АЭС эксплуатируются надежно и безопасно. По данным Росэнергоатома, с 1999 года на них не было зафиксировано ни одного нарушения безопасности, классифицируемого выше первого уровня по Международной шкале ядерных событий ИНЕС. Согласно этой системе, все нештатные события на ядерных объектах оцениваются по 8-балльной шкале:
Высокую степень безопасности современных АЭС в России обеспечивают множество факторов. В их числе принцип самозащищенности реакторной установки, а также наличие четырех барьеров безопасности:
Кроме того, на современных российских атомных энергоблоках существуют активные (требующие вмешательства человека и наличия источника энергоснабжения) и пассивные (не требующие такого вмешательства) системы безопасности.
На российских АЭС в основном применяются двухконтурные схемы, в которых тепло может отводиться без участия каких-либо внешних источников водоснабжения. Такая схема более безопасна, чем одноконтурная (такие используют в Японии), ведь все радиоактивные среды находятся внутри защитной оболочки, а в первом контуре нет пара — риск перегрева топлива гораздо ниже.
Еще один проект, предусматривающий создание целого комплекса инновационных технологий, который реализуется в России и позволяет исключить тяжелые аварии на АЭС, — это «Прорыв». В его рамках создается новая технологическая платформа атомной отрасли на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах, не имеющая аналогов в мире. Такая технология позволит исключить тяжелые аварии на АЭС, вырабатывать электроэнергию без накопления облученного ядерного топлива и многократно повторно использовать отработавшее топливо.
В реализации проекта «Прорыв» участвуют более 30 организаций госкорпорации «Росатом», а также институты РАН, вузы и другие научные центры. В рамках проекта на площадке Сибирского химического комбината создается ОДЭК — опытно-демонстрационный энергокомплекс, который впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла.
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