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12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии представили стиральную машину для людей

Первый прототип будет собран к 2024 году.

Источник: Sanyo Electric

Odditycentral сообщает, что японская компания Science, специализирующаяся на инновациях для ванных комнат и кухонь, заявила о планах по созданию стиральной машины для людей.

Концепт этого аппарата существует уже полвека. Прибор «Ультразвуковая ванна» был представлен в 1970 году на выставке Osaka Expo японским брендом Sanyo Electric. Создатели обещали «очистку, массаж и сушку в полностью автоматизированном 15-минутном цикле».

Во время стирки человек сможет смотреть расслабляющие видео. Искусственный интеллект после анализа датчиков подберет индивидуальные настройки и создаст нужную атмосферу в стиральной машине. Ожидается, что первый образец соберут в 2024 году, а покажут публике в 2025-м.

Ранее в России запатентовали технологию утилизации космического мусора. При применении этого способа ученые предлагают посредством пиротехнических устройств разделять конструкцию аппарата на составные элементы, соединенные между собой гибкими тросами.

Олеся Маевская

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