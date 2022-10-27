12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии представили стиральную машину для людей
Первый прототип будет собран к 2024 году.
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Odditycentral сообщает, что японская компания Science, специализирующаяся на инновациях для ванных комнат и кухонь, заявила о планах по созданию стиральной машины для людей.
Концепт этого аппарата существует уже полвека. Прибор «Ультразвуковая ванна» был представлен в 1970 году на выставке Osaka Expo японским брендом Sanyo Electric. Создатели обещали «очистку, массаж и сушку в полностью автоматизированном 15-минутном цикле».
Во время стирки человек сможет смотреть расслабляющие видео. Искусственный интеллект после анализа датчиков подберет индивидуальные настройки и создаст нужную атмосферу в стиральной машине. Ожидается, что первый образец соберут в 2024 году, а покажут публике в 2025-м.
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Олеся Маевская