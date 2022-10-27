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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: детские страхи влияют на появление депрессии

И развитие тревожности.

Источник: AP 2022

Недавнее исследование, проведенное ученым из Техасского университета в Далласе, выявило ранние факторы риска, связанные с нейронными процессами в детстве, которые могут «предсказать» появление тревоги и депрессии во взрослом возрасте. Работа, опубликованная в JAMA Psychiatry, включала данные 165 человек возрастом от 4 месяцев до 26 лет, взятые в период с 1989 по 1993 годы.

Доктор Альва Танг, доцент кафедры психологии в Школе поведенческих наук и наук о мозге и соответствующий автор исследования, обнаружила, что замкнутые дети и подростки, не реагирующие на похвалу, более подвержены депрессии во взрослом возрасте. Когда дети знакомятся с чем-то новым, некоторые реагируют положительно и бесстрашно, в то время как другие реагируют и взаимодействуют осторожно. Так определяется «динамичная» и «заторможенная» реакция.

«У детей с заторможенным поведением при взрослении чаще возникают тревожные расстройства, в особенности — социальная, которая появляется в позднем детстве или подростковом периоде, — отметила доктор Тан. — Меньше всего нам известно о депрессии, которая, как правило, начинается позже. Но мы знаем, что дети, у которых было тревожное расстройство, на 50−60% более склонны к депрессии в более позднем возрасте».

Исследователи обнаружили, что связь между медленной реакцией на новые предметы и события в возрасте от 14 до 24 месяцев и появлением депрессивных симптомов в возрасте от 15 до 26 лет наблюдалась только у тех, у кого также встречалось притупление активности в вентральном полосатом теле в подростковом возрасте. Аналогичной связи с тревогой не было.

Недавно ученые доказали, что использование социальных сетей приводит к депрессии. У людей замечено снижение социальных взаимодействий и ухудшение самооценки.

Олеся Маевская

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