18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ископаемое возрастом 240 млн лет пролило свет на эволюцию ящериц
Оно показывает, как выглядели чешуйчатые во времена динозавров.
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Исследователи из университетов Варшавы, Оксфорда и Университетского колледжа Лондона изучили крошечный скелет, обнаруженный на острове Скай на западе Шотландии в 2016-м году. Ископаемое назвали Bellairsia gracilis. Его длина составляет всего 6 см, и, по мнению специалистов, животное жило 166 миллионов лет назад.
На данный момент найденный экземпляр является самым хорошо сохранившимся образцом ископаемой ящерицы средней юры.
Авторы работы заявляют, что Bellairsia gracilis сочетает в себе черты как предков ящериц, так и современных чешуйчатых, что поможет ученым увидеть эволюцию рептилий в новом свете. Чешуйчатые — один из четырех отрядов рептилий, включающий более 10 тысяч видов, в том числе змей, ящериц, а также менее известных двуходок или амфисбен.
Ранее ученые считали, что чешуйчатые появились в триасовый период 240 миллионов лет назад. Однако отсутствие окаменелостей из триасового и юрского периодов затрудняло изучение анатомии и развития отряда. Анализ Bellairsia gracilis подтвердил, что она принадлежит к «генеалогическому» древу чешуйчатых и может считаться одним из потерянных звеньев в цепочке эволюции.
Исследование окаменелости также подтвердило вывод о том, что гекконы представляют собой очень раннюю ветвь развития отряда, и что найденная окаменелость пресмыкающегося Oculudentavis, которого ранее считали динозавром, также принадлежит к чешуйчатым. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Ранее ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные.
Олеся Маевская