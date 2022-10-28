Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
11:27 (мск), источник: © РИА Новости

Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы

АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Турфирмы в курортных регионах Турции предлагают долгосрочные путевки для 150 миллионов пенсионеров со всей Европы, желающих переждать энергетический кризис на юге, пишет газета Hurriyet.

Источник: © РИА Новости

«Кампания включает 152 отеля в Анталье, самом популярном направлении, — уточняет издание. — Также охвачены такие территории на побережье Эгейского моря, как Кушадасы, Измир, Бодрум, Мармарис и Северный Кипр».

Таким образом, пенсионеры, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с повышением цен на энергоносители этой зимой, смогут сэкономить, уехав в Турцию на пару месяцев.

Али Кызылдаг, генеральный менеджер пятизвездочного отеля в Белеке, отметил, что европейские страны пытаются конкурировать с Турцией. «Но мы тоже соревнуемся на этой площадке», — подчеркнул он.

В последнем квартальном отчете ЕК по газу сообщается, что розничные цены на «голубое топливо» для домохозяйств в столицах ЕС выросли более чем в два раза в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Ранее телеканал A Haber информировал, что жители Европы, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму. Число заявок на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это элита армии'. Кого Пентагон перебросил на границу с Украиной
Бегство Собчак как символ окончательного краха либеральной элиты
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика