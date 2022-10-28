Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы

«Кампания включает 152 отеля в Анталье, самом популярном направлении, — уточняет издание. — Также охвачены такие территории на побережье Эгейского моря, как Кушадасы, Измир, Бодрум, Мармарис и Северный Кипр».
Таким образом, пенсионеры, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с повышением цен на энергоносители этой зимой, смогут сэкономить, уехав в Турцию на пару месяцев.
Али Кызылдаг, генеральный менеджер пятизвездочного отеля в Белеке, отметил, что европейские страны пытаются конкурировать с Турцией. «Но мы тоже соревнуемся на этой площадке», — подчеркнул он.
В последнем квартальном отчете ЕК по газу сообщается, что розничные цены на «голубое топливо» для домохозяйств в столицах ЕС выросли более чем в два раза в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Ранее телеканал A Haber информировал, что жители Европы, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму. Число заявок на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году.