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13:05 (мск), источник: Ведомости

В Тюменской области представили к госнаграде первого мобилизованного

В Тюменской области в центре подготовки и обучения мобилизованных первый военнослужащий получил государственную награду — медаль «За отвагу», говорится в сообщении Минобороны страны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащий Указом Президента Российской Федерации награжден медалью “За отвагу”», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны не раскрывают имени и фамилии представленного к награде.

В сообщении министерства лишь сказано, что он житель Ямала, который отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. Сейчас мужчина призван в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданские лица, которые выполняли задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, смогут получить статус ветерана боевых действий.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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