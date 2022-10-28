14:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые убедились, что серферы способствуют сохранению акул
На собственном примере спортсмены рассказывают, почему хищная рыба — это миф.
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Ученые из Университета Южной Австралии опросили 391 серфера из 24 стран (в основном американцев), примерно половина из них хотя бы раз видела акулу во время занятий серфингом. Оказалось, что лишь 17% заявили, что хищник нападал на них или их знакомых. 60% признались в том, что не боятся этих животных, а еще 44% сказали, что даже появление у берега этой рыбы не остановит их от серфинга.
Несмотря на «плохую» репутацию, из-за которой многие люди и порой даже защитники животных с сарказмом и непониманием относятся к программам по сохранению и защите акул, соотношение жертв-акул и жертв-людей несопоставимо.
Ежегодно от нападения и укусов хищных рыб погибает менее десяти человек по всему миру, однако люди уничтожают до 100 тысяч акул. По этой причине на сегодняшний день уже четверть их видов находится на грани исчезновения.
Ученые считают, что необходимо работать над повышением статуса хищников, и отношение серферов сыграет в этом немалую роль. Спортсмены чаще других взаимодействуют с акулами на «их» территории. Исследование опубликовано в журнале Marine Policy.
Недавно сотрудники Национального географического общества США и Университета Западной Австралии выяснили, что акулы косвенно помогают другим рыбам справиться с зудом.
Олеся Маевская