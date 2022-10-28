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16:21 (мск), источник: Вокруг Света

Зачем улитке шуба? Ученые нашли удивительного моллюска

Оказалось, 99 миллионов лет назад по Земле ползали волосатые улитки.

Источник: Senckenberg Research Institute and Natural History Museum

Международная команда палеонтологов описала новый старый вид улиток — древнюю циклофориду, которой около 99−98 миллионов лет, обнаружили в янтаре из шахты в Мьянме (бывшая Бирма). Находка заставляет ученых ломать голову, зачем моллюскам среднего мела нужны были мохнатые раковины. Одна из версий — привлекательность для сородичей. Но есть и другие варианты.

Волосатый экземпляр назвали Archaeocyclotus brevivillosus, улитка относилась к семейству Cyclophoridae. Щетину на ее раковине обнаружили, изучив окаменелость с помощью классической световой микроскопии и современной микро-КТ с компьютерными 3D-реконструкциями.

У команды есть несколько версий о пользе волосков для улиток. Возможно, они помогали лучше цепляться за растения или регулировать температуру тела — капли воды прилипали к ним и охлаждали, выполняя роль кондиционера. Или защищали панцирь от коррозии из-за кислой почвы и опавших листьев в древнем тропическом лесу.

Щетина могла служить для камуфляжа или помогать вовремя почувствовать приближение крадущего хищника. И наконец, волоски могли делать улиток привлекательными при половом отборе.

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