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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пилотам удалось посадить самолет, в который попала молния

Воздушное судно лишилось части фюзеляжа во время полета.

Yahoo! сообщает, что самолет A320 авиакомпании Latam Airlines, вылетевший из Чили в Парагвай, попал в сильную грозу. Погодные условия на маршруте повлияли на выполнение полета и нанесли внешний ущерб воздушному судну — ему буквально отсекло часть фюзеляжа.

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Пилотам пришлось совершить аварийную посадку в Асунсьоне, Парагвай. На фотографии, которую опубликовало издание, видно, что у самолета отсутствует носовая часть.

Авиакомпания подтвердила повреждения судна. По данным компании, никто из членов экипажа и пассажиров рейса в количестве 50 человек не пострадал.

Недавно на рейсе из Нью-Йорка в Рим одновременно заснули оба пилота. Французские диспетчеры были в панике.

Олеся Маевская

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