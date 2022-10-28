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18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке графства Чешир родился детеныш исчезающего вида носорога

Имя малышу пока не дали.

UPI со ссылкой на зоопарк графства Чешир (Англия) сообщает, что 14 октября на свет появился детеныш редкого индийского носорога. Малышу всего две недели, а он уже весит 50 килограмм и свободно ходит по вольеру.

В Международной Красной книге это животное имеет статус уязвимого вида (категория VU). Появление новой особи — большое событие, так как в мире осталось всего 3000 представителей этого вида.

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Недавно на свет появился первый индиговый ара, рожденный в неволе. В мире осталось всего несколько десятков представителей этого вида попугаев.

Олеся Маевская

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