18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке графства Чешир родился детеныш исчезающего вида носорога
Имя малышу пока не дали.
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UPI со ссылкой на зоопарк графства Чешир (Англия) сообщает, что 14 октября на свет появился детеныш редкого индийского носорога. Малышу всего две недели, а он уже весит 50 килограмм и свободно ходит по вольеру.
В Международной Красной книге это животное имеет статус уязвимого вида (категория VU). Появление новой особи — большое событие, так как в мире осталось всего 3000 представителей этого вида.
Недавно на свет появился первый индиговый ара, рожденный в неволе. В мире осталось всего несколько десятков представителей этого вида попугаев.
Олеся Маевская