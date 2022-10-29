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12:44 (мск), источник: ТАСС

МВД напомнило, что на территории РФ можно использовать права образца ДНР, ЛНР и Украины

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Водительские удостоверения, выданные компетентными органами Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины можно использовать на территории России. Об этом ТАСС сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Агентство «Москва»

«В соответствии с положениями пункта 12 статьи 25 федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ “О безопасности дорожного движения” лица, постоянно или временно проживающие, либо временно пребывающие на территории РФ, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых на основании национальных или международных водительских удостоверений», — сказала она, в ответ на вопрос о том, смогут ли жители новых регионов России пользоваться водительскими правами, выданными им ранее уполномоченными органами.

Вместе с тем Волк напомнила, что в Запорожской и Херсонской областях с 8 августа начали работать регистрационно-экзаменационные подразделения ВУ МВД России, где можно обменять водительские удостоверения на соответствующие документы российского образца и зарегистрировать автомобили.

«По состоянию на 26 октября текущего года от граждан указанных областей принято свыше 4,8 тыс. заявлений на замену водительских удостоверений, из которых выдано гражданам более 3,8 тыс. российских национальных водительских удостоверений», — сказала она.

Кроме того, принято свыше 3,1 тыс. заявлений на регистрацию транспортных средств, проведено более 2,5 тыс. регистрационных действий, добавила представитель ведомства.

МВД России ранее сообщало, что процедуры обмена водительских удостоверений и регистрации транспортных средств в Херсонской и Запорожской областях имеют ряд особенностей. Так, жители данных регионов освобождаются от уплаты госпошлины, при регистрации автомобиля им не нужно предъявлять полис об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), а при обмене водительских удостоверений — медицинское заключение о состоянии здоровья.

Также отмечалось, что жители ДНР, ЛНР и Украины, которые въехали в Россию после 21 февраля и урегулировали свой правовой статус, могут обменять национальное водительское удостоверение на российское без уплаты пошлины.

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