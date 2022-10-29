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17:08 (мск), источник: ТАСС

В Самаре открылся всероссийский театральный парафестиваль

САМАРА, 29 октября. /ТАСС/. III Всероссийский парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» открылся постановками инклюзивных коллективов из Иркутска, Кинеля, Уфы и Самары, передает корреспондент ТАСС. Также в субботу стартовала образовательная программа, в рамках которой прошли различные практикумы.

В первый день парафестиваля, который продлится до 31 октября, выступили коллективы из театров-лауреатов, определенных экспертным советом. В их числе — театр танца Владимира Лопаева «Proдвижение» из Иркутска, инклюзивная театральная студия «Без маски» из Уфы, экспериментально-акробатический театр мод «Инклюзив-Brend» из Самары и другие. Спектакли представили на базе Самарского театра юного зрителя и Молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль».

Помимо постановок, программа фестиваля включает образовательную часть, которая направлена на развитие лучших инклюзивных театральных практик. В первый день участники парафестиваля обсудили технологии создания инклюзивного спектакля и особенности работы с актером с ограниченными возможностями здоровья. Также гости узнали об организации работы инклюзивного театра, в конце дня они также подведут итоги выступлений.

Парафестиваль впервые пройдет в смешанном формате после пандемии коронавируса. Участниками мероприятий являются инклюзивные театральные коллективы и коллективы, в которых не менее 50% артистов с инвалидностью.

В программе заявлены коллективы из Сыктывкара, Кургана, Череповца, Ижевска, Омска и других городов России. В финале эксперты определят лауреатов и обладателя Гран-при, которые получат материальную поддержку на развитие своего театрального коллектива.

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