В Самаре открылся всероссийский театральный парафестиваль

В первый день парафестиваля, который продлится до 31 октября, выступили коллективы из театров-лауреатов, определенных экспертным советом. В их числе — театр танца Владимира Лопаева «Proдвижение» из Иркутска, инклюзивная театральная студия «Без маски» из Уфы, экспериментально-акробатический театр мод «Инклюзив-Brend» из Самары и другие. Спектакли представили на базе Самарского театра юного зрителя и Молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль».
Помимо постановок, программа фестиваля включает образовательную часть, которая направлена на развитие лучших инклюзивных театральных практик. В первый день участники парафестиваля обсудили технологии создания инклюзивного спектакля и особенности работы с актером с ограниченными возможностями здоровья. Также гости узнали об организации работы инклюзивного театра, в конце дня они также подведут итоги выступлений.
Парафестиваль впервые пройдет в смешанном формате после пандемии коронавируса. Участниками мероприятий являются инклюзивные театральные коллективы и коллективы, в которых не менее 50% артистов с инвалидностью.
В программе заявлены коллективы из Сыктывкара, Кургана, Череповца, Ижевска, Омска и других городов России. В финале эксперты определят лауреатов и обладателя Гран-при, которые получат материальную поддержку на развитие своего театрального коллектива.