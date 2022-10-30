05:39 (мск), источник: ТАСС
Украина перешла на зимнее время
Новые регионы России впервые сохранили режим, совпадающий с московским.
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КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Украина в 04:00 мск воскресенья перешла на зимнее время, сдвинув стрелки часов на час назад. В отличие от нее новые регионы России сохранили более удобный для них режим, совпадающий с московским.
Сезонный перевод часов дважды в год на Украине был введен правительственным постановлением «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года. На летнее время, на час вперед, страна переводит стрелки часов в последнее воскресенье марта, после чего время на Украине совпадает с московским, а на зимнее, на час назад, — в последнее воскресенье октября.
Тем не менее в Верховной раде еще в 2020 году поднимался вопрос об отмене перехода на летнее время в связи с отсутствием целесообразности и его якобы негативным влиянием на биоритмы человека. Тогда этот законопроект не прошел второе чтение, но к вопросу обещали вернуться.
Как ранее заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, власти Украины использовали перевод часов на летнее и зимнее время как политический инструмент, навязывая его русскоязычным восточным регионам. По его словам, это свидетельствовало «не столько о прозападном, сколько об антироссийском, антигосударственном и античеловеческом курсе, потому что страдали от этого простые жители». Рогов пояснил, что перевод часов создавал неудобства для населения Восточной Украины, поскольку «было навязано время, которое не было характерно» для долготы этих регионов при том, что «астрономическое и природное время» здесь соответствует московскому часовому поясу.
В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе больше не будет перевода часов на зимнее время.
Вопрос времени
На территории России перевод часов был отменен в 2014 году. Это решение было принято из-за влияния на организм людей и на точные электронные приборы, которые необходимо было перенастраивать, что служило причиной серьезных сбоев. Тем временем на Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Церемония подписания договоров о принятии регионов в состав РФ состоялась 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.