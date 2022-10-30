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11:40 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки зафиксировали 75 смертей из-за коронавируса. Это минимум с 25 августа

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 803, летальных исходов из-за ковида — на 75, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Таким образом, количество смертей стало минимальным с 25 августа.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу штаб сообщал о 7 107 случаях заражения и 79 смертях. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 21 423 725 заражений и 390 104 летальных исхода.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 008 против 11 527 днем ранее, до 20 796 124.

За сутки в России госпитализировали 611 заболевших ковидом против 1 330 днем ранее (снижение на 54,1%). Число госпитализаций увеличилось в 11 регионах и уменьшилось в 69, еще в пяти ситуация осталась без изменений.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 730 против 759 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 230 288 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 13 днем ранее, до 46 608. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 594, до 3 039 328.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 207 против 231 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 117 951 случай заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 41, до 1 098 811. За сутки в области зафиксировали два летальных исхода, всего с начала пандемии — 15 399.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 469 против 476 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 785 442 случая заражения.

Количество выздоровевших после ковида в Петербурге увеличилось на 475, до 1 744 249, число умерших возросло на 17, до 35 751.

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