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13:58 (мск), источник: Газета.Ру

В РАН объяснили, почему люди говорят по-русски быстрее, чем 100 лет назад

В начале XXI века русский язык начал меняться гораздо интенсивнее, чем раньше, рассказал «Газете.Ru» директор департамента научной деятельности, кандидат филологических наук, доцент Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН (ИРЯ РАН) Андрей Щербаков.

Источник: Reuters

«Язык меняется под влиянием двух групп факторов. Во-первых, факторы внутриязыковые. Например, активность закона экономии речевых усилий, благодаря чему отмечается убыстренный темп речи (мы говорим по-русски намного быстрее, чем наши предки сто лет назад), неполный стиль произношения, когда вместо Александр Александрович говорим Сан Саныч, вместо здравствуйте — здрасте или даже драсте», — объяснил Щербаков.

Щербаков отметил рост аналитизма. Это приводит к более частому употреблению словосочетаний с предлогами вместо беспредложных конструкций: подарок для сестры — подарок сестре, изменения в сфере образования — изменения сферы образования и подобных.

«Аналитизм также проявляется в ослаблении категории склонения. Например, наблюдается тенденция к употреблению как несклоняемые имена собственные с окончанием -о: живу в Лефортово вместо живу в Лефортове. Таких примеров можно приводить много», — привел пример собеседник «Газеты.Ru».

Вторая группа факторов, по словам Щербакова, связана с влиянием особенностей других языков на русское произношение, ударение, написание.

«Происходит повышение интонации в конце повествовательного предложения, что характерно для интонирования в английском языке. Можно говорить и о языковой моде: в русском на конце слова не бывает звонких согласных, они оглушаются. Но современная молодежь с удовольствием произносит “имидж”, “паб”, “блог” со звонким на конце, как в английском», — объяснил Щербаков.

Кроме того, формируется новая лексика, в том числе и за счет заимствований, под влиянием интернет-коммуникации русская речь становится демократичнее, добавил ученый.

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