В РАН объяснили, почему люди говорят по-русски быстрее, чем 100 лет назад

«Язык меняется под влиянием двух групп факторов. Во-первых, факторы внутриязыковые. Например, активность закона экономии речевых усилий, благодаря чему отмечается убыстренный темп речи (мы говорим по-русски намного быстрее, чем наши предки сто лет назад), неполный стиль произношения, когда вместо Александр Александрович говорим Сан Саныч, вместо здравствуйте — здрасте или даже драсте», — объяснил Щербаков.
Щербаков отметил рост аналитизма. Это приводит к более частому употреблению словосочетаний с предлогами вместо беспредложных конструкций: подарок для сестры — подарок сестре, изменения в сфере образования — изменения сферы образования и подобных.
«Аналитизм также проявляется в ослаблении категории склонения. Например, наблюдается тенденция к употреблению как несклоняемые имена собственные с окончанием -о: живу в Лефортово вместо живу в Лефортове. Таких примеров можно приводить много», — привел пример собеседник «Газеты.Ru».
Вторая группа факторов, по словам Щербакова, связана с влиянием особенностей других языков на русское произношение, ударение, написание.
«Происходит повышение интонации в конце повествовательного предложения, что характерно для интонирования в английском языке. Можно говорить и о языковой моде: в русском на конце слова не бывает звонких согласных, они оглушаются. Но современная молодежь с удовольствием произносит “имидж”, “паб”, “блог” со звонким на конце, как в английском», — объяснил Щербаков.
Кроме того, формируется новая лексика, в том числе и за счет заимствований, под влиянием интернет-коммуникации русская речь становится демократичнее, добавил ученый.