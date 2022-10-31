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10:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Жители Красноярска поделились кадрами строительства новой лестницы в Удачном

Довольны строительством лестницы далеко не все красноярцы.

Прямо сейчас в Красноярске в мкрн. Удачный идёт строительство новой лестницы. Видеозапись со стройки опубликовал Telegram-канал «Бал дебютанток». Отметим, что по плану лестница должны достроить в ноябре. Однако не все жители микрорайона рады строительству лестницы.

Многие жители высказывались против создания этого объекта и даже подписывали петицию. По мнению жителей Удачного, после строительства лестницы появятся проблемы с мусором и парковкой. Кроме того, своё недовольство они объяснили близким расположением лестницы рядом с домами. Добавим, что на строительство лестницы было выделено более 11,6 млн рублей.

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