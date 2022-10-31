В России за сутки выявили 5 781 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 20 июля

Таким образом, число новых выявленных случаев стало минимальным с 20 июля, когда зафиксировали 5 685 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 429 506 случаев заражения.
Число летальных исходов за последние сутки составило 71 против 75 днем ранее, всего с начала пандемии умерло 390 175 человек. Количество случаев выздоровления за сутки составило 7 073 против 9 008 днем ранее, до 20 803 197.
За сутки в России госпитализировали 491 заболевшего ковидом против 611 днем ранее (снижение на 19,6%). Число госпитализаций увеличилось в 23 регионах и уменьшилось в 39, еще в 23 ситуация осталась без изменений.
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 12%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 11,3%.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 регионах. Заболеваемость выросла в 23 регионах РФ, снизилась в 62.