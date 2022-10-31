Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Спецоперация на Украине
14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швейцарии запустили самый длинный в мире пассажирский поезд

Всего совершить рекордную поездку смогли на этом поезде только 150 человек.

6
фотографий
6
фотографий

Швейцарская железнодорожная компания Rhaetian Railway установила рекорд, отправив в путь самый длинный в мире пассажирский поезд, сообщает агентство Associated Press.

Ренато Фасциати, директор Ретийской железной дороги и организатор рекордного пробега, сказал, что он был приурочен к 175-летию швейцарских железных дорог.

Состав длиной 1,9 километра, состоящий из 100 вагонов, проследовал через Альпы из местечка Преда в городок Берюн. Предыдущий мировой рекорд в 1732,9 метров датируется 1991 годом.

Маршрут был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году и пролегает через 22 туннеля и 48 мостов, в том числе через знаменитый одноколейный виадук Ландвассер. Поездка продлилась чуть больше часа.

Недавно 17-летний пилот совершил кругосветный перелет в одиночку. Так юноша установил сразу два мировых рекорда.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта