14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Швейцарии запустили самый длинный в мире пассажирский поезд
Всего совершить рекордную поездку смогли на этом поезде только 150 человек.
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Швейцарская железнодорожная компания Rhaetian Railway установила рекорд, отправив в путь самый длинный в мире пассажирский поезд, сообщает агентство Associated Press.
Ренато Фасциати, директор Ретийской железной дороги и организатор рекордного пробега, сказал, что он был приурочен к 175-летию швейцарских железных дорог.
Состав длиной 1,9 километра, состоящий из 100 вагонов, проследовал через Альпы из местечка Преда в городок Берюн. Предыдущий мировой рекорд в 1732,9 метров датируется 1991 годом.
Маршрут был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году и пролегает через 22 туннеля и 48 мостов, в том числе через знаменитый одноколейный виадук Ландвассер. Поездка продлилась чуть больше часа.
Недавно 17-летний пилот совершил кругосветный перелет в одиночку. Так юноша установил сразу два мировых рекорда.
Олеся Маевская