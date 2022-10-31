16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Шедевр голландского художника провисел 75 лет вверх тормашками
Приглядевшись, куратор музея в Германии обнаружила, что полосы на картине приклеены странным образом.
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ArtNews сообщает, что картина голландского абстракциониста Пита Мондриана под названием New York City I экспонировалась вверх ногами 75 лет. Обнаружила досадное недоразумение куратор музея современного искусства в Дюссельдорфе Сюзанна Мейер-Бюзер.
Работа New York City I — абстрактная геометрическая композиция с наклеенными друг на друга разноцветными полосками клейкой ленты. Впервые картину показали публике в 1945 года в нью-йоркском Музее современного искусства.
Однако уже тогда полосы на картине были расположены не так, как на снимке работы, сделанном в студии Мондриана за год до этого. Также Мейер-Бюзер обратила внимание на порядок приклеенных полос: художник клеил их сверху вниз, а на картине они были расположены снизу вверх.
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Олеся Маевская