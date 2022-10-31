В зоопарке США родился редчайший тонкинский гульман Обезьяне дали имя Ревень
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16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке США родился редчайший тонкинский гульман

Обезьяне дали имя Ревень.

Зоопарк Сент-Луиса в штате Миссури объявил о рождении тонкинского гульмана, или обезьяны Огюста Франсуа. Особь этого вида появилась здесь впервые, сообщает UPI.

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Как сообщили представители зоопарка, малыша назвали Ревенем (Rhubarb). Он родился у самца Деши и 16-летней самки Долли.

Как вид тонкинский гульман считается вымирающим из-за охоты и уничтожения лесов. Он внесен в Приложение II СИТЕС — международное правительственное соглашение, цель которого состоит в том, чтобы гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создает угрозы их выживанию.

Недавно в Парке Пейнтон Зу Энвиронментал, Великобритания, родился находящийся под угрозой исчезновения калимантанский орангутан. По состоянию на 2022 год охранный статус вида — на грани исчезновения.

Олеся Маевская

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