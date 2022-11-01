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05:24 (мск), источник: Life.ru

С 1 ноября в России меняются правила поверки счетчиков

Изменения правил поверки счетчиков, которые вступают в России в силу с 1 ноября, призваны усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере и вряд ли окажут серьезное влияние на размер платежей за услуги ЖКХ, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о новом ГОСТ Р 8.1012−2022 — согласно этому документу, поверкой может заниматься лишь та организация, у которой имеются соответствующая лицензия.

Как пояснила Лебединская новому ГОСТу полагается решить ряд задач: улучшить механизм борьбы с мошенниками, устранить противоречия в поверке и привести к стандартам работу с перспективой перехода на дистанционное снятие показаний в автоматическом режиме.

Как полагает специалист, новые правил вряд ли отразятся на платежах за услуги ЖКХ — большинство россиян не проводят поверку, а сразу меняют счетчик на новый. Это объясняется тем, что средний срок поверки составляет 4−6 лет, за этот срок оборудование обычно приходит в негодность.

Ранее заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко сообщил, что существует несколько способов, как сэкономить семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг зимой. Одним из самых простых из них является утепление окон, рассказал специалист Лайфу.

Дмитрий Алексиевич

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