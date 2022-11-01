С 1 ноября в России меняются правила поверки счетчиков

Речь идет о новом ГОСТ Р 8.1012−2022 — согласно этому документу, поверкой может заниматься лишь та организация, у которой имеются соответствующая лицензия.
Как пояснила Лебединская новому ГОСТу полагается решить ряд задач: улучшить механизм борьбы с мошенниками, устранить противоречия в поверке и привести к стандартам работу с перспективой перехода на дистанционное снятие показаний в автоматическом режиме.
Как полагает специалист, новые правил вряд ли отразятся на платежах за услуги ЖКХ — большинство россиян не проводят поверку, а сразу меняют счетчик на новый. Это объясняется тем, что средний срок поверки составляет 4−6 лет, за этот срок оборудование обычно приходит в негодность.
Ранее заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко сообщил, что существует несколько способов, как сэкономить семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг зимой. Одним из самых простых из них является утепление окон, рассказал специалист Лайфу.