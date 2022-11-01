Россиянам рассказали, где можно провести ноябрьские праздники

Так, россияне могут посетить Серпухов. С Курского вокзала до этого подмосковного города можно добраться всего за полтора часа.
В коллекции местного историко-художественного музея — работы Саврасова, Айвазовского, Левитана, а также итальянских, голландских, французских, немецких и испанских мастеров. На данный момент там проходит выставка родоначальника отечественной художественной фотографии Николая Андреева, а рядом с музеем находится уникальная старообрядческая церковь, которая открыта для посещения.
«Павлин — птица-символ Серпухова с 1691 года, они тут везде — на граффити и в поделках местных мастеров. А живых птиц можно сейчас увидеть в вольере при Высоцком монастыре. Но это далеко не вся местная экзотика: недалеко от города расположена страусиная ферма, где можно познакомиться с пернатыми гигантами и даже отведать омлет из самых больших в мире яиц», — рассказали в ЦППК.
Также можно посетить Дмитров, город который был основан Юрием Долгоруким. Экспресс ЦППК с Савеловского вокзала идет чуть более часа.
Дмитров славен своими пряниками, которые готовятся здесь по старинным рецептам из имбирного теста. Историю их создания и приготовления рассказывают в музее «Дмитровский кремль», куда легко добраться от местного вокзала пешком.
Кроме того, много лет недалеко от Дмитрова действует ферма «Российские альпаки», где местные жители выращивают этих животных, адаптируя их к климату Подмосковья. Туристам разрешается фотографироваться с ними, кормить и гладить. Варежки или шарф из шерсти альпаки способны согреть даже в самые сильные холода.
Еще один экспресс ЦППК до этого небольшого города у истоков Москвы-реки отправляется с Белорусского вокзала и проводит в пути всего час. В Звенигороде можно осмотреть коллекции местного музея — его особенность в том, что он частично расположен на территории Саввино-Сторожевского монастыря, в его Царицыных палатах, возведенных в середине XVII века для супруги Алексея Михайловича.
В Звенигороде много кафе, которые удивят деликатесами. Здесь есть даже музей, посвященный русскому десерту. Он хранит секреты и традиции приготовления исконно русских сладостей, таких как сухое варенье или разнообразные баранки. Это необычное место, где каждый экспонат рассказывает о себе сам, а в центре зала установлена огромная русская печь. Около нее можно погреться либо стать участником разнообразных мастер-классов по выпечке.