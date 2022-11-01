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10:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

«Городская ярмарка» пройдёт в Красноярске 4 ноября

Свою продукцию представят около 30 товаропроизводителей.

Источник: Сибирское агентство новостей

В Красноярске в эту пятницу, 4-го ноября, на Театральной площади состоится «Городская ярмарка». Фестиваль будет проходить с 11 до 16 часов. Участниками ярмарки станут почти 30 товаропроизводителей со всего региона, а также из Абакана. На фестивале будет представлен широкий ассортимент продуктов: от различных сортов сыров до мяса и рыбы, а также мёда и дикоросов.

Гости ярмарки смогут продегустировать часть продуктов перед их приобретением. Кроме того, организаторы представят формат мобильной торговли «Фермерский привоз», который состоит из 4-х «Купав» с продукцией местных производителей. Посетители смогут найти изделия ручной работы, а также из дерева и бересты. Добавим, что гости ярмарки смогут совершенно бесплатно попробовать русские травяные чаи.

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