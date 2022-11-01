10:43 (мск), источник: ТАСС Наука
Дневной сон может усиливать память о тревожных событиях
Такой эффект вызывает двухчасовой сон.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Психологи в ходе исследования выяснили, что дневной сон усиливает память о тревожных событиях. Эти данные помогут для разработки программ реабилитации людей после эмоциональных травм при катастрофах или насилии, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета.
«Нейробиологи выяснили, что сон в течение дня усиливает память о тревожных и страшных событиях, но аналогичный эффект усиления памяти также наблюдается и после периода спокойного бодрствования. Полученные данные будут полезны для разработки стратегий реабилитации людей, получивших эмоциональную травму при катастрофах, военных действиях, насилии», — сказали в вузе.
Переход воспоминаний из кратковременной памяти в долгосрочную происходит в первую очередь во время сна. Исследования показывают, что сон может оказывать положительный эффект, превосходящий пассивное бодрствование. Однако на данный момент отсутствовали исследования, которые бы анализировали, усиливает ли сон эффект запоминания эмоционально тяжелых событий. Поэтому ученые решили узнать, каким образом сон влияет на память об испытанном человеком страхе.
«Если бы мы выяснили, что влияние сна на память о страхе аналогично другим типам памяти, например, эпизодической (память о событиях из жизни), то после травмы пострадавшим полезнее было бы не спать. В ходе экспериментов мы определили, что дневной двухчасовой сон усиливает воспоминания о тревоге, которую мы вызывали у испытуемых прямо перед сном. Однако аналогичный эффект наблюдался при сравнении с периодом спокойного бодрствования — просмотром эмоционально нейтрального фильма или компьютерной игры», — рассказывает научный сотрудник учебно-научной лаборатории УрФУ и Института медицинской психологии и поведенческой нейробиологии Тюбингенского университета, соавтор статьи Юрий Павлов.
До и после периода сна участники проходили парадигму обусловливания страха, а именно слушали звук-раздражитель. Участники эксперимента сначала слышали нейтральный звук, а затем он периодически сочетался с шумом, ожидание которого вызывает тревогу и страх. Ученые отмечают, что многие оценивают этот раздражитель как более неприятный, чем даже удары электрическим током, также часто используемые в исследованиях страха.
Исследование проводили ученые УрФУ и Тюбингенского университета Германии.