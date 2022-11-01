11:44 (мск), источник: Газета.Ру
Начался осенний призыв в армию. Что о нем известно
Военные комиссариаты начали осенний призыв в ВС РФ, он продлится до 31 декабря.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что «к проведению призыва все готово», «необходимые запасы имущества и оборудования созданы», передает пресс-служба Минобороны.
В частности, комиссариаты оснащены комплектами обмундирования, несессерами, продуктами и вещами «для обеспечения молодого пополнения, убывающего со сборных пунктов в войска».
Согласно указу президента России Владимира Путина, до 31 декабря этого года планируется призвать в армию 120 тыс. срочников. Для этого привлечены свыше 2,5 тыс. призывных комиссий. Из-за загруженности военкоматов в связи с призывом по частичной мобилизации было решено перенести начало процесса на месяц. Как пояснили в Кремле, это необходимо, «чтобы не усугублять ситуацию».
Цимлянский ранее уточнил, что в этом году в армию будет призвано на 7,5 тыс. солдат меньше, чем в прошлом.
Как и в мобилизацию, повестки будут вручать сотрудники комиссариатов или отдел кадров по месту работы. По телефону должностные лица могут лишь уточнять данные призывника.
Осенний призыв будет проходить во всех субъектах РФ, кроме 24 муниципальных образований Забайкальского, Камчатского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа. В Минобороны РФ это объяснили физико-географическими условиями этих регионов.
Кроме того, призыва не будет и среди жителей новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там забирать срочников в армию будут только со следующего года.
Отсрочку могут получить сотрудники российских IT-компаний на время работы в них. В данном случае речь идет о россиянах до 27 лет, которые работают в таких организациях не менее одного года. Специалисты, стаж работы которых менее одного года, могут получить отсрочку от армии, если они окончили вуз за год до назначения на должность.
«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», — подчеркивается в заявлении оборонного ведомства России.
В интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских ВС Евгений Бурдинский успокоил призывников и родителей, заявив, что срочников не будут направлять в зону проведения спецоперации на Украине.
«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — сообщил он.
Эту информацию подтвердил контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он добавил: «Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания».
В Минобороны заверили, что большинство призывников около пяти месяцев будут осваивать военную технику в учебных соединениях и воинских частях. По окончании они получат военно-учетную специальность и будут перенаправлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники в соответствии с полученными навыками.
Представитель Генштаба Цимлянский обратил внимание: если у россиянина имеются хорошие физические показатели, высокие морально-деловые качества и он прибыл в военкомат в первые дни призыва, он может получить приоритет в выборе определенного вида, рода войск или определенной элитной воинской части.
Остальных призывников назначат на «воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами», говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале ведомства.
Часть срочников отправят в научные роты. Большинство из таких призывников — бывшие студенты МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова и МИФИ. Есть также научно-производственные и спортивные роты.
По словам Цимлянского, зачастую призывников направляют в ближайшие к месту призыва регионы.
4 октября Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам призывов. Она доступна по номерам