12:39 (мск), источник: ТАСС
Россияне назвали лучших певцов и актеров 2022 года
По итогам проведенного ВЦИОМ опроса, лучшим певцом большинство респондентов считают Олега Газманова, а актером — Сергея Безрукова.
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МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россияне назвали лучшим певцом 2022 года Олега Газманова, лучшей исполнительницей стала Полина Гагарина. В рейтинге актеров первое место занял Сергей Безруков, а среди актрис первую позицию опрошенные отдали Елизавете Боярской, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«По мнению наших сограждан, лучшим певцом 2022 года является Олег Газманов (14%). В числе лучших оказались также Shaman (Ярослав Дронов, 13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%)», — говорится в результатах исследования.
Певцы Григорий Лепс и Сергей Лазарев стали лучшими для 6% опрошенных каждый, Николая Расторгуева и Льва Лещенко выделили по 4%. Как выяснили специалисты ВЦИОМ, на музыкальные вкусы россиян влияют возраст и пол. Так, Олега Газманова чаще называли мужчины (17%) и граждане старше 60 лет (18% против 1% среди россиян в возрасте 18−24 лет). Исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) чаще называют женщины (16% против 6% среди мужчин) и граждане среднего возраста (35−59 лет) — 16−17%.
Полину Гагарину назвали лучшей отечественной исполнительницей 14% респондентов. Наиболее популярна Гагарина среди россиян до 45 лет (17−18%), а также женщин (18% против 12% среди мужчин). Второе место у Аллы Пугачевой (8%), третье у Валерии (7%). В рейтинг также вошли Лариса Долина и Юлия Чичерина, которых отметили по 5% опрошенных. София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира стали лучшими для 4% респондентов каждая.
Лучшие в кино.
Рейтинг лучших актеров 2022 года, по мнению россиян, возглавляет Сергей Безруков — его имя назвали 11% опрошенных в разных демографических группах. Среди лидеров также Константин Хабенский (9%), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Лучшими актерами россияне также называют Дмитрия Певцова, Евгения Миронова, Александра Петрова, Сергея Пускепалиса (по 3%).
Лучшей актрисой, согласно результатам опроса, стала Елизавета Боярская (6%). Светлану Ходченкову назвали еще 5%, по 4% — Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву. В числе других наиболее популярных актрис Чулпан Хаматова, Марина Александрова (по 3%), Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова, Мария Куликова (по 2%). Александру Бортич называли 10% молодежи в возрасте 18−24 лет.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился