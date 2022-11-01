12:27 (мск), источник: Аргументы и факты
Как изменятся правила выплаты отпускных?
В Госдуме рассмотрят проект закона об изменении сроков выплаты отпускных.
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С 2023 года может измениться порядок выплаты отпускных, если работник подал заявление менее чем за три календарных дня.
Согласно действующим правилам, отпускные выплачивают работнику не позднее чем за три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ).
Изменения хотят внести в статью 136 ТК РФ. Они позволят выплачивать отпускные менее чем за три дня.
Согласно законопроекту, если работник подал заявление на отпуск за три и менее рабочих дня, отпускные нужно выплачивать:
Сотрудник может получить компенсацию за неиспользованный отпуск в таких случаях:
В случае увольнения сотрудника работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Выплата доступна всем работникам, которые отдыхают меньше положенного времени или переносят его часть на следующий год.
Сверх положенных 28 дней отпуска дополнительные дни отдыха полагаются отдельным гражданам:
Такие сотрудники могут написать заявление с просьбой о выплате денег взамен дополнительного отдыха сверх положенных 28 дней.