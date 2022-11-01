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12:27 (мск), источник: Аргументы и факты

Как изменятся правила выплаты отпускных?

В Госдуме рассмотрят проект закона об изменении сроков выплаты отпускных.

Источник: Reuters

С 2023 года может измениться порядок выплаты отпускных, если работник подал заявление менее чем за три календарных дня.

Согласно действующим правилам, отпускные выплачивают работнику не позднее чем за три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ).

Что может измениться?

Изменения хотят внести в статью 136 ТК РФ. Они позволят выплачивать отпускные менее чем за три дня.

Согласно законопроекту, если работник подал заявление на отпуск за три и менее рабочих дня, отпускные нужно выплачивать:

  • не позднее двух следующих за днем подачи заявления рабочих дней (если деньги перечисляются на банковский счет работника);
  • или не позднее первого рабочего дня работника после окончания отпуска (если оплата производится иным способом, например, наличными деньгами).

Как получить денежную компенсацию взамен неиспользованного отпуска?

Сотрудник может получить компенсацию за неиспользованный отпуск в таких случаях:

  • при увольнении из компании;
  • при наличии дополнительного отпуска, превышающего 28 дней.

В случае увольнения сотрудника работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. Выплата доступна всем работникам, которые отдыхают меньше положенного времени или переносят его часть на следующий год.

Сверх положенных 28 дней отпуска дополнительные дни отдыха полагаются отдельным гражданам:

  • работникам, занятым на опасных или вредных производствах;
  • трудящимся в районах Крайнего Севера;
  • инвалидам;
  • работникам с ненормированным графиком;
  • педагогам;
  • медицинским работникам;
  • лицам, подвергшимся радиационному заражению во время ЧАЭС;
  • спортсменам и тренерам;
  • служащим органов внутренних дел;
  • беременным;
  • несовершеннолетним.

Такие сотрудники могут написать заявление с просьбой о выплате денег взамен дополнительного отдыха сверх положенных 28 дней.

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