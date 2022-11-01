15:02 (мск), источник: РБК Life
Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря 2022 года
Инструкция для владельцев домов, машин, дач и гаражей.
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Завершилась рассылка налоговых уведомлений, и теперь до 1 декабря 2022 года, согласно Налоговому кодексу страны, все россияне должны заплатить налоги на имущество физических лиц.
В этом году было разослано 68,4 млн таких уведомлений от налоговой службы. Кто-то получил его в бумажном виде почтовым заказным письмом (41,1 млн граждан), остальных 27,3 млн россиян известили через личные кабинеты налогоплательщиков. Общий объем начислений налогов во всех уведомлениях составил 323 млрд руб. (+7,9% к 2021 году).
За что именно надо заплатить и что будет, если проигнорировать требование закона и не успеть его исполнить за месячный срок — разбиралась редакция РБК Life.
До 1 декабря оплачивается три вида налогов за владение собственностью в период 2021 года.
И земельный налог, предписывающий оплатить начисленную государством сумму за владение участком. Исключение по сроку уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов в этом году предусмотрено только для мобилизованных лиц в соответствии с постановлением № 1874 правительства страны от 20 октября 2022 года.
Есть категории россиян, имеющие право на федеральную льготу по налогу на имущество и земельному налогу, они перечислены в законе. Кроме того, региональные и местные власти могут устанавливать дополнительные льготы, для этого надо изучить информацию на сайте ФНС, а в случае необходимости оформления льготы обратиться непосредственно в налоговую инспекцию, дистанционно через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ (многофункциональный центр предоставления госуслуг).
Нужно понимать, что задолженность все равно придется рано или поздно оплатить, но уже вместе с начисленными пенями — за каждый календарный день просрочки по процентной ставке, равной 1/300 от действующей ключевой ставки Центробанка России.
Пени начисляться начнут уже с 4 декабря.
Когда терпение налоговой инспекции закончится, ведомство может обратиться в суд и потребовать принудительного взыскания долгов за счет имущества неплательщика. В таком случае должнику придется возместить еще и все судебные издержки.
Кроме этого, можно столкнуться еще с рядом ограничений — замороженными банковскими счетами, арестованным имуществом или отказом в выезде за границу.
Получить кредит в банке также будет проблематично при наличии налоговой задолженности. А некоторые работодатели (как правило, речь о государственной и муниципальной службе) могут требовать от сотрудников предъявить извещения об отсутствии налоговых долгов после 1 декабря.
Заплатить суммы, указанные в налоговых уведомлениях, можно через платежные терминалы, в приложении своего онлайн-банкинга, на портале госуслуг, на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика, на почте или непосредственно в любом офисе банка.
Если уведомление не пришло, то проверить свою налоговую задолженность можно на портале госуслуг. Причем заплатить начисления можно как за себя, так и за любого другого человека.