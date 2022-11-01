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15:02 (мск), источник: РБК Life

Что будет, если не заплатить налоги до 1 декабря 2022 года

Инструкция для владельцев домов, машин, дач и гаражей.

Источник: РИА "Новости"

Завершилась рассылка налоговых уведомлений, и теперь до 1 декабря 2022 года, согласно Налоговому кодексу страны, все россияне должны заплатить налоги на имущество физических лиц.

В этом году было разослано 68,4 млн таких уведомлений от налоговой службы. Кто-то получил его в бумажном виде почтовым заказным письмом (41,1 млн граждан), остальных 27,3 млн россиян известили через личные кабинеты налогоплательщиков. Общий объем начислений налогов во всех уведомлениях составил 323 млрд руб. (+7,9% к 2021 году).

За что именно надо заплатить и что будет, если проигнорировать требование закона и не успеть его исполнить за месячный срок — разбиралась редакция РБК Life.

Кто и за что должен заплатить налог до 1 декабря 2022 года

До 1 декабря оплачивается три вида налогов за владение собственностью в период 2021 года.

Это имущественный налог, под который подпадают:

  • дома;
  • квартиры;
  • комнаты;
  • дачи;
  • гаражи и машино-места;
  • другие объекты капитального строительства.

Транспортный налог касается владельцев:

  • автомобилей;
  • мотоциклов;
  • самолетов;
  • яхт;
  • катеров и других транспортных средств.

И земельный налог, предписывающий оплатить начисленную государством сумму за владение участком. Исключение по сроку уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов в этом году предусмотрено только для мобилизованных лиц в соответствии с постановлением № 1874 правительства страны от 20 октября 2022 года.

Кто может не платить налоги совсем

Есть категории россиян, имеющие право на федеральную льготу по налогу на имущество и земельному налогу, они перечислены в законе. Кроме того, региональные и местные власти могут устанавливать дополнительные льготы, для этого надо изучить информацию на сайте ФНС, а в случае необходимости оформления льготы обратиться непосредственно в налоговую инспекцию, дистанционно через личный кабинет налогоплательщика или МФЦ (многофункциональный центр предоставления госуслуг).

Что будет, если не заплатить налоги

Нужно понимать, что задолженность все равно придется рано или поздно оплатить, но уже вместе с начисленными пенями — за каждый календарный день просрочки по процентной ставке, равной 1/300 от действующей ключевой ставки Центробанка России.

Пени начисляться начнут уже с 4 декабря.

Когда терпение налоговой инспекции закончится, ведомство может обратиться в суд и потребовать принудительного взыскания долгов за счет имущества неплательщика. В таком случае должнику придется возместить еще и все судебные издержки.

Кроме этого, можно столкнуться еще с рядом ограничений — замороженными банковскими счетами, арестованным имуществом или отказом в выезде за границу.

Получить кредит в банке также будет проблематично при наличии налоговой задолженности. А некоторые работодатели (как правило, речь о государственной и муниципальной службе) могут требовать от сотрудников предъявить извещения об отсутствии налоговых долгов после 1 декабря.

Как можно уплатить налоги

Заплатить суммы, указанные в налоговых уведомлениях, можно через платежные терминалы, в приложении своего онлайн-банкинга, на портале госуслуг, на сайте ФНС в личном кабинете налогоплательщика, на почте или непосредственно в любом офисе банка.

Если уведомление не пришло, то проверить свою налоговую задолженность можно на портале госуслуг. Причем заплатить начисления можно как за себя, так и за любого другого человека.

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