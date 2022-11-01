14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Заповедник «Земля леопарда» поделился ночными снимками обитателей
На фото попали оскалившийся тигр, испуганный заяц, любопытный олень и другие звери.
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В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае вовсю готовятся к похолоданию. Звери становятся более подозрительными и боязливыми. Оттого и чаще попадают в фотоловушки заповедника.
В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» администрация «Земли леопарда» пишет: «Все вокруг кажется мрачнее, чем оно есть на самом деле. Но мы справимся. Ведь на первом снимке — всего лишь колонок, а зайчик в темноте — только лишь зайчик, и даже страшный оскал тигра — это всего лишь попытка ощутить незнакомый запах “на вкус”. Все не так страшно, если попытаться увидеть все под другим углом».
Недавно другие обитатели «Земли леопарда», амурская тигрица и пять ее котят, попали в объектив фотоловушки. Администрация учреждения отмечает, что такой большой выводок — редкость, ведь в среднем рождается и выживает не более трех котят.
Олеся Маевская