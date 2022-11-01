Кольца на стволах деревьев «рассказали» о космических излучениях Вероятнее всего, такой эффект оказывают зарождающиеся сверхновые
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Спецоперация на Украине
14:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Заповедник «Земля леопарда» поделился ночными снимками обитателей

На фото попали оскалившийся тигр, испуганный заяц, любопытный олень и другие звери.

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае вовсю готовятся к похолоданию. Звери становятся более подозрительными и боязливыми. Оттого и чаще попадают в фотоловушки заповедника.

В своей группе в социальной сети «ВКонтакте» администрация «Земли леопарда» пишет: «Все вокруг кажется мрачнее, чем оно есть на самом деле. Но мы справимся. Ведь на первом снимке — всего лишь колонок, а зайчик в темноте — только лишь зайчик, и даже страшный оскал тигра — это всего лишь попытка ощутить незнакомый запах “на вкус”. Все не так страшно, если попытаться увидеть все под другим углом».

Недавно другие обитатели «Земли леопарда», амурская тигрица и пять ее котят, попали в объектив фотоловушки. Администрация учреждения отмечает, что такой большой выводок — редкость, ведь в среднем рождается и выживает не более трех котят.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна