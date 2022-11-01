16:02 (мск), источник: ТАСС
В Ейске спасатели нашли кошку в доме, который был поврежден после ЧП с Су-34
Животное нашли спустя две недели.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Спасатели нашли кошку в жилом доме в Ейске, который получил повреждения после падения бомбардировщика Су-34.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ейского района Роман Бублик.
«Наши доблестные спасатели нашли кошку Мику, которая находилась в квартире третьего подъезда с 17 октября! Кошка напугана, но чувствует себя отлично», — сообщил Бублик.
Бомбардировщик упал 17 октября. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этаж. Летчики катапультировались. Погибли 15 человек, пострадали более 20. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.