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17:32 (мск), источник: Life.ru

Учёные воссоздали лицо «загадочного вампира Новой Англии», умершего 200 лет назад

Американские учёные воссоздали лицо 55-летнего мужчины из штата Коннектикут, который был похоронен 200 лет назад как вампир. Об этом специалисты рассказали на Международном симпозиуме по криминалистике и идентификации людей, проходящем в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

«Бедренные кости были отделены и сложены крест-накрест на груди. Так он не смог бы восстать из могилы и нападать на живых», — пояснила директор участвовавшей в проекте компании Parabon NanoLabs Эллен Грейтак.

Останки мужчины найдены в гравийном карьере Коннектикута ещё в 1990 году. Судя по расположению костей, местные жители считали его вампиром и эксгумировали через несколько лет после смерти. В 2019 году учёные выделили ДНК мужчины и установили, что это был бедный фермер Джон Барбер, умерший от туберкулёза. А с помощью технологии трёхмерной реконструкции лица был восстановлен облик скончавшегося «загадочного вампира Новой Англии»: светлая кожа, карие глаза, веснушки.

«Когда кости становятся старыми, они ломаются и фрагментируются. К тому же, когда останки покоятся в определённой среде сотни лет, ДНК из окружающей среды, например от бактерий и грибов, также попадают в них. Мы хотели показать, что всё ещё можем извлекать ДНК из сложных исторических останков», — объяснила цель эксперимента Грейтак.

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