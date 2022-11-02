Что за новый защитный боеприпас 3ВД35 получит российская армия?

Результаты работы над проектом по созданию защитного боеприпаса были представлены в середине 2021 года. Через пару месяцев оказалось, что ведется работа над целым комплексом, в который будет входить сразу несколько видов защитных боеприпасов — один из них получил индекс ГРАУ 3ВД35. Той же осенью он прошел испытания, и его приняли на вооружение армии РФ. К защитному боеприпасу проявляли интерес за рубежом.
По всей видимости, сейчас началось серийное производство, и готовые комплексы поставляются в армию.
На вид эти боеприпасы представляют собой цилиндры длиной всего 30 см массой 1,8 кг. Внутри цилиндров спрятан сам боеприпас, на его дне есть резьба для крепления и заряд для выстрела. Также внутри располагается пиротехнический состав.
Запускаются они с помощью собственных пусковых устройств со стволами под 76-мм боеприпас. Их можно направлять по горизонтали, угол ствола задается. У них нет собственных механизмов наведения, но можно поставить их на башню бронемашины, которая довращает их до нужного направления.
Также в систему должны входить датчики, подающие сигнал о, например, подлетающей ракете, блок управления, который отвечает за отстрел боеприпаса, и пульт для его управления.
При выстреле появляется множество огоньков, окутанных дымом — похоже на фейерверк, однако за этим праздничным зрелищем можно успешно избежать попадания снаряда (в том числе Javelin) в танк или другую бронетехнику. Сначала воспламеняется так называемый вышибной заряд, с помощью которого боеприпас вылетает из ствола. На заданном расстоянии и высоте срабатывает разрывной заряд, фрагменты которого разлетаются в разные стороны, загораются и оставляют за собой дымный след.
Чем больше фрагментов, тем плотнее получится дымовая завеса. В нее входят отражающие частицы, которые создают помехи оптике, тепловизорам и инфракрасным головкам самонаведения. Разумеется, визуально танк тоже скрывается в дыму. Благодаря тому, что состав распыляется на некоторой высоте, техника получает защиту и от авиации — например, ударных вертолетов и беспилотников.