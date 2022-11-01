19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что самоконтроль и интеллект соек схожи с человеческими
Это первое свидетельство связи между этими способностями у птиц.
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Сойки — представители семейства врановых, которых часто называют «пернатыми обезьянами», потому что они соперничают с приматами, например, прячут свою еду, чтобы сохранить ее на потом. Другими словами, они способны запланировать будущие приемы пищи. Исследователи из Кембриджского университета считают, что это своеобразный зефирный эксперимент.
Стэнфордский зефирный эксперимент — серия исследований отсроченного удовольствия, проведенная в конце 1960-х и начале 1970-х годов под руководством психолога Уолтера Мишеля, ставшего позднее профессором Стэнфордского университета. Ученые уверены, что подобному поведению соек могла способствовать эволюция самоконтроля у этих птиц.
Чтобы перепроверить свою догадку, ученые Кембриджского университета разработали свой эксперимент, в котором участвовали десять евразийских соек (Garrulus glandarius). Вместо зефира исследователи использовали мучных червей, хлеб и сыр. «Участникам» приходилось выбирать: съесть одно лакомство сейчас или подождать и получить два.
Временный диапазон начинался от пяти секунд и длился до пяти с половиной минут. Сойки отводили взгляд от хлеба или сыра, чтобы отвлечься от соблазна. Подобное поведение наблюдалось у шимпанзе и детей. Исследователи также предложили сойкам пять когнитивных задач, которые обычно используются для измерения общего интеллекта.
Птицы, которые лучше справились с этими задачами, также дольше ждали награды в виде мучного червя. Это говорит о том, что самоконтроль у соек связан с интеллектом. Результаты исследования опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B.
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Олеся Маевская