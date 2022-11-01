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Спецоперация на Украине
23:24 (мск), источник: РБК

Глава Приморского края сообщил о привлечении студентов к сборке дронов

В Приморском крае студентов привлекли к сборке дронов для нужд военной операции на территории Украины. Об этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

«Студенты наших вузов уже делают такие аппараты. К концу месяца построят 100 штук», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что ряд местных заводов также подключились к работе, поэтому край может производить свои двигатели, корпуса, электронику. Благодаря этому приморские беспилотники будут разной дальности и грузоподъемности.

В Татарстане также заявляли о желании запустить производство беспилотников грузоподъемностью от 15 кг до 1 т для Минобороны и «Почты России».

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил «трудовую мобилизацию» студентов. В распоряжении главы региона говорилось, что вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовано «направить студентов, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, на практику в организации Кузбасса». Власти Ленинградской и Курской областей думают о введении «трудовой мобилизации» студентов вслед за Кузбассом.

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