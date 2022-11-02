В РПЦ призвали относиться к представителям ЛГБТ с любовью

Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ-пропаганду.
«Церковь ко всем призывает относиться с любовью, даже к тем, кто с нашей точки зрения совершает грех. Различение греха и грешника — фундаментальное положение христианского отношения к человеку. Но демонстрация своего греховного поведения, попытка вовлечь в него окружающих должны пресекаться законом. …Унижать никого не надо, но для всех лучше, если греховные наклонности человека станут предметом исповеди или хотя бы обсуждения с психологом, но не публичного навязывания и оправдания», — сказал Легойда.
«Закон должен четко закреплять и защищать ценности. Если у нас конституционная ценность — традиционная семья, то агрессивное навязывание поведения, ее отрицающего, недопустимо», — заключил представитель РПЦ.
Публичные каминг-ауты, то есть заявления с признанием своей нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендерности, стали сейчас «пропагандистскими акциями», законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды отчасти вернет в обществе представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение, заявил в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Каминг-ауты в современном публичном пространстве превратились в пропагандистские акции, в ходе которых “прогрессивная общественность” обязательно должна поддерживать того, кто по каким-то причинам решил сделать свое сексуальное поведения предметом общего достояния», — сказал Легойда.
«Мне кажется, что в последнее время общество практически потеряло представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение. Причем неважно, является ли оно гетеро- или гомосексуальным. Думаю, что принятый закон, по крайней мере в определенной мере, это представление вернет», — заключил представитель РПЦ.