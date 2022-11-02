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14:58 (мск), источник: RTVi

Ученые предложили раскрывать преступления с помощью ДНК в шерсти кошек

Ученые из Университета Флиндерса (Австралия) впервые экспериментально доказали, что домашние животные, в первую очередь кошки, могут использоваться криминалистами для раскрытия преступлений, так как их шерсть долго содержит в себе ДНК людей, находившихся рядом с ними.

Источник: Reuters

Результаты исследования опубликованы в журнале Forensic Science International: Genetics Supplement Series.

Авторы работы взяли образцы шерсти у 20 кошек, живущих в 15 домовладениях, а также образцы ДНК живущих с ними людей (кроме одного ребенка двух лет). Хозяева кошек при этом ответили на вопросы о поведении животных, а также о том, кто, как часто и когда прикасается к кошкам. В 80% образцов удалось выделить человеческие ДНК, причем количество молекул не зависело ни от времени, прошедшего с последнего контакта с людьми, ни от длины шерсти.

Выяснилось, что большинство молекул ДНК принадлежало людям, живущим с кошками под одной крышей, однако в шерсти шести кошек были найдены ДНК неизвестных людей. Оказалось, что две из них проводили много времени в кроватке ребенка, у которого анализ ДНК не проводился. Кому принадлежали ДНК в других четырех случаях, установить не удалось — ни в одном из домов, где жили эти кошки, не было гостей как минимум за два дня до проведения теста.

Еще один случай, с кошкой породы сфинкс, особенно озадачил ученых. Животное обитало в доме с двумя хозяевами и другой кошкой, при этом в ее шерсти нашли ДНК неизвестного, третьего человека, а у второго животного — нет. При этом обе кошки одинаково часто играли только с хозяевами.

«Сбор ДНК должен стать весьма важным аспектом при исследовании мест совершения преступлений, однако существует мало данных по их передаче домашним животным, таким, как кошки или собаки, — считает автор исследования Хейди Монкман. — Эти животные-компаньоны могут быть очень важны для оценки присутствия и деятельности как жильцов домовладений, так и и недавних гостей».

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