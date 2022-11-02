Нарусова подтвердила израильское гражданство Собчак

На вопрос «РИА Новости», является ли информация о наличии у госпожи Собчак гражданства Израиля фейком, ее мать ответила: «Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство». В ответ на уточняющий вопрос, будет ли Ксения Собчак возвращаться в Россию, Людмила Нарусова сказала: «Будет, очень скоро».
В октябре был арестован Кирилл Суханов, коммерческий директор Ксении Собчак. Его подозревают в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Госпожа Собчак тоже проходила по делу подозреваемой, но после ее отъезда из России следователь отменил соответствующее постановление.