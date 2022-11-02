16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В канадских горах нашли тайник с фотоаппаратурой прошлого века
Камера и пленки известного исследователя пролежали в снегах 85 лет.
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Специальная поисковая команда компании Teton Gravity Research обнаружила во льдах горы Святого Ильи фотокамеры, оставленные экспедицией исследователя Брэдфорда Уошбернома во время восхождения на гору в 1937 году. 85 лет назад вершина этой горы считалась самой высокой в Северной Америке, покоренной человеком.
Чтобы спуститься, экспедиции пришлось оставить часть снаряжения и вещей, в том числе фотооборудование. Недавно поисковая команда нашла три брошенных камеры. Сейчас ученые проявляют сохраненные кадры, пишет Business Insider.
Местоположение камер помогли установить специалисты из Университета Оттавы, которые рассчитали, куда мог сместиться тайник с оборудованием на леднике за прошедшие годы. В итоге потерянное снаряжение было найдено на удаленном леднике Уолша в национальном парке и заповеднике Клуан — примерно в 19 км от первоначальной точки.
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Олеся Маевская