17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, почему белые медведи не скользят
Все дело в особенностях лап.
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Ученые из американского Университета Акрон разработали инфракрасный камуфляж, основанный на особенностях шерсти белых медведей. Дело в том, что она не только сохраняет тепло, но и помогает животным держать баланс, находясь на скользких льдах. Их статья опубликована в The Journal of the Royal Society Interface.
Исследователи провели микрофотосъемку подушечек лап разных видов медведей — белых, бурых, черных (барибалов) и даже малайских, которые никогда не наступали на снег. В результате анализа ученые заметили, что у всех медведей, помимо последних, на лапах есть микроскопические бугорки, делающие их слегка «рифлеными». При этом у белых медведей их высота больше.
С помощью 3D-принтера авторы статьи воссоздали структуру лап из полимера и протестировали их сцепление со снегом. Эксперимент показал, что подушечки белых медведей демонстрируют максимально высокое трение. Также ученые отметили, что величина их лап сравнительно меньше в отличие от южных сородичей, но именно это позволяет терять меньше тепла при контакте с холодной поверхностью.
Недавно в Заполярье подавившийся банкой сгущенки белый медведь пришел за помощью к людям.
Олеся Маевская