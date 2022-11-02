17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Миграция и климат колоссально повлияли на геном человека
Всего 10 тысяч лет назад генетическое разнообразие было намного богаче.
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Яссин Соуилми из Университета Аделаиды, Рэй Тоблер из Австралийского национального университета (Австралия) и Кристиан Хубер из университета Пенн Стэйт (США) опубликовали исследование в журнале Nature Ecology & Evolution, в котором проанализировали изменение генома человека. Авторы изучили данные более тысячи человек, живших в Европе и Азии последние 45 тысяч лет.
Исследователи выявили более 50 «генетических зачисток», произошедших из-за глобального потепления и других погодных катаклизмов и аномалий. Самое поразительное изменение произошло в геноме ранних земледельцев анатолийского неолита. Более того, результаты «зачисток» были скрыты от исследователей из-за смешения рас и миграции за последние 8 тысяч лет.
В отличие от большинства животных, люди могут использовать блага цивилизации, чтобы облегчить свое существование даже в самых тяжелых условиях. Однако они не спасают от генетических изменений.
«Приспособленцы» к тяжелым окружающим условиям проще размножаются и дают лучший генетический фонд своему потомству.
Исследование ДНК археологических останков скелетов помогло изучить изменение генома человека сквозь тысячелетия. К примеру, выяснилось, что за последние 10 тысяч лет в Евразии особенно часто происходило смешение генетически различных популяций. После окончания последнего ледникового периода среди охотников-собирателей, живших в Европе, было гораздо больше генетического разнообразия, чем среди современных людей.
Сейчас авторы планируют провести дополнительные исследования, чтобы разработать новые статистические методы изучения и анализа «генетических зачисток». Недавно ученые выяснили, что последствия чумы все еще влияют на эволюцию человечества. Гены, которые помогли нашим предкам побороть «Черную смерть», развивают иммунные заболевания.
Олеся Маевская