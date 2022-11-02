Ученые: самоконтроль и интеллект соек схожи с человеческими Это первое свидетельство связи между этими способностями у птиц
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Миграция и климат колоссально повлияли на геном человека

Всего 10 тысяч лет назад генетическое разнообразие было намного богаче.

Источник: Freepik

Яссин Соуилми из Университета Аделаиды, Рэй Тоблер из Австралийского национального университета (Австралия) и Кристиан Хубер из университета Пенн Стэйт (США) опубликовали исследование в журнале Nature Ecology & Evolution, в котором проанализировали изменение генома человека. Авторы изучили данные более тысячи человек, живших в Европе и Азии последние 45 тысяч лет.

Исследователи выявили более 50 «генетических зачисток», произошедших из-за глобального потепления и других погодных катаклизмов и аномалий. Самое поразительное изменение произошло в геноме ранних земледельцев анатолийского неолита. Более того, результаты «зачисток» были скрыты от исследователей из-за смешения рас и миграции за последние 8 тысяч лет.

В отличие от большинства животных, люди могут использовать блага цивилизации, чтобы облегчить свое существование даже в самых тяжелых условиях. Однако они не спасают от генетических изменений.

«Приспособленцы» к тяжелым окружающим условиям проще размножаются и дают лучший генетический фонд своему потомству.

Исследование ДНК археологических останков скелетов помогло изучить изменение генома человека сквозь тысячелетия. К примеру, выяснилось, что за последние 10 тысяч лет в Евразии особенно часто происходило смешение генетически различных популяций. После окончания последнего ледникового периода среди охотников-собирателей, живших в Европе, было гораздо больше генетического разнообразия, чем среди современных людей.

Сейчас авторы планируют провести дополнительные исследования, чтобы разработать новые статистические методы изучения и анализа «генетических зачисток». Недавно ученые выяснили, что последствия чумы все еще влияют на эволюцию человечества. Гены, которые помогли нашим предкам побороть «Черную смерть», развивают иммунные заболевания.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наукаХорошие новости