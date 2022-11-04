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09:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест ко Дню народного единства: как хорошо вы знакомы с историей праздника

Как звали Минина, какой еще праздник отмечается 4 ноября и кто является автором копии самого известного памятника Минину и Пожарскому?

4 ноября отмечается День народного единства. Чтобы вы лучше знали его историю, мы подготовили небольшой тест.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут

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