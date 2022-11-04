09:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест ко Дню народного единства: как хорошо вы знакомы с историей праздника
Как звали Минина, какой еще праздник отмечается 4 ноября и кто является автором копии самого известного памятника Минину и Пожарскому?
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4 ноября отмечается День народного единства. Чтобы вы лучше знали его историю, мы подготовили небольшой тест.
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