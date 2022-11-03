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08:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда банки звонят клиентам по-настоящему?

Каждую неделю раздаются звонки из банков. Где реклама, где обман — не поймёшь. Как отличить настоящих менеджеров от жуликов?

Н. Гарифуллина, Уфа.

Источник: Reuters

Как сообщили «АиФ» в Банке России, настоящие сотрудники коммерческих банков звонят клиентам в пяти случаях:

✔ по вопросам, связанным с задолженностью по кредиту;

✔ по вопросам, касающимся ранее заключённых договоров: например, чтобы согласовать изменения тарифов на обслуживание счетов или уведомить о скором истечении срока вклада;

✔ с предложениями финансовых продуктов и услуг;

✔ с опросами о качестве обслуживания;

✔ если есть подозрения, что мошенники получили доступ к счёту клиента.

Может банк общаться с клиентами и другими способами: например, по электронной почте и СМС. Но мошенники тоже используют эти каналы связи, тоже затрагивают описанные темы. К тому же они умеют подменять свои номера и электронные адреса, создавая ощущение, что звонят с официального номера банка и пишут с официальной почты.

Поэтому, чтобы распознать злоумышленников, главное внимание нужно обращать на содержание разговора или письма. Сотрудники банков никогда не запрашивают сведения финансового и личного характера: данные банковской карты и её владельца, трёхзначный код с обратной стороны карты или СМС-код. Они никогда не предлагают по телефону помощь в защите счёта клиента. Все подобные действия с картами их владельцы должны производить по собственной инициативе.

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