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03:48 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны подписало контракты на поставку новых винтовок на замену СВД

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, сообщил РИА Новости президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.

Источник: © РИА Новости

«Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — рассказал Лушников, не уточнив, какое количество винтовок будет поставлено в российские войска.

Ранее Лушников сообщил, что винтовки СВЧ уже эксплуатируются в войсках, нареканий к ним нет.

Как сообщал в сентябре РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, действующие на Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию винтовок СВЧ под отечественный патрон 7,62 на 54 миллиметра.

Разработанная в концерне «Калашников» снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — «Жнец») должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 000 м.

Как сообщали ранее в концерне «Калашников», СВЧ должна заменить в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году. Винтовка самозарядная и снаряжается патронами 7,62 на 54. СВД проста в эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям по дальности поражения целей одним выстрелом.

Государственные испытания новой винтовки СВЧ завершились осенью прошлого года, позднее ее рекомендовали к принятию на вооружение.

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