VK, Минпросвещения и общество «Знание» запустили игру ко Дню народного единства

«VK совместно с Минпросвещения России и Российским обществом “Знание” запустила обучающий онлайн-проект для школьников. Образовательная игра поможет ребятам в интерактивном формате познакомиться с важными историческими событиями и героями Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским», — сообщили в пресс-службе.
Сопровождать школьников в игре будет цифровой помощник Кот Ученый, который в интерактивном формате поможет им узнать о важных исторических событиях и героях, пояснили в пресс-службе.
Игра является частью образовательной платформы «Магия знаний: история России», которую запустят до конца 2022 года при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского общества «Знание», подчеркнули в компании.