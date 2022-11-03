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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, почему рыбы смотрят вниз, когда плывут

По дну им намного проще ориентироваться в пространстве.

Источник: Emma Alexander et al.

Ученые из Калифорнийского университета (США), Тюбингенского университета (Германия), университетов Торонто (Канада) и Кералы (Индия) изучили модель поведения рыбок данио в их естественной среде обитания. Свои выводы исследователи представили в журнале Current Biology.

Исследователи поместили камеру с обзором в 360 градусов в воду, которая была прикреплена к роботизированной руке, способной перемещать аппаратуру в любом направлении. Таким образом ученые сымитировали «точку зрения» рыб под водой и смоделировали гипотетические сценарии их движения и реакций.

Затем они понаблюдали за поведением живых рыбок данио в аквариуме, окруженном светодиодами. В этом случае горевшие на дне огоньки становились «маячками» водоплавающих. Объединив и проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что те смотрят вниз, когда плывут — и в аквариуме, и в естественной среде обитания.

Исследователи считают, что это связано с ориентацией в пространстве. Ведь рельеф дна неподвижен, поэтому по нему проще всего определять свое местоположение. По мнению авторов статьи, их исследование будет полезно при разработке систем искусственного зрения у роботов.

Недавно ученые выяснили, как чешутся рыбы. Оказалось, что в этом процессе участвуют акулы.

Олеся Маевская

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