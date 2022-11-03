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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Успей на выгодные цены: мегадлинная распродажа на Алиэкспресс в самом разгаре

В чем преимущество ноября? Скидки, скидки, скидки! На Алиэкспресс проходит самая длинная распродажа года. Не упустите шанс купить топовые товары, о которых давно мечтали, со скидками до 70% и даже больше. Тысячи предложений для дома, гаджеты, теплая одежда, обувь и многое другое продают по самым выгодным ценам. Хороший шанс найти нужную вещь намного дешевле, чем в обычных магазинах.

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Мощный робот-пылеос

Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!

В отзывах пишут:
  • Отличный вакуумный робот, работает должным образом, очень хорошая чистка. С двумя собаками он очень хорошо улавливает все волоски, которые отпускают. Красивый дизайн.
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Мощный робот-пылеос

Надежные мужские кроссовки

Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с отличительным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

В отзывах пишут:
  • Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить
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Надежные мужские кроссовки

Робот-мойщик окон

Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон! 

В отзывах пишут:
  • Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
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Робот-мойщик окон

Кроссовки для походов

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

В отзывах пишут:
  • Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
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Кроссовки для походов

Симпатичные футболки для маленьких модников

Качественных и веселых футболок для малышей никогда не бывает много. Хлопковые, не жаркие и очень приятные к телу они будут долго радовать как детей, так и их родителей. В наличие есть разные размеры (с удобной и понятной размерной сеткой), а также большой выбор расцветок и рисунков, чтобы угодить даже самым требовательным покупателям.

В отзывах пишут:
  • Классная футболка. 100% хлопок. Пришло очень быстро с другими товарами. Хорошо, что на воротнике нет вшитых ярлыков, которые натирают. Они приклеены и быстро убираются.
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Симпатичные футболки для маленьких модников

Бюджетные, но крутые наушники

Торговая марка Baseus известна своими наушниками и зарядными устройствами — это более доступные аналоги топовых продуктов от знаменитых производителей. Наушники Baseus WM01, к примеру, работают 5 часов без подзарядки, а с подзарядкой от бокса — больше суток. Они мгновенно подключаются к гаджетам, радуют потрясающими басами и надежно изолируют внешний шум благодаря инновационному дизайну. Заказывайте эти наушники, если не хотите переплачивать! Кстати, на этот товар действует экспресс-доставка.

В отзывах пишут:
  • Наушники огонь, как и вся продукция Baseus. Басы на уровне. Протестировал на разговор - результат отличный, звук чистый, как на телефоне. Предыдущие наушники раздал жене и детям)). Рекомендую.
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Бюджетные, но крутые наушники

Самый удобный зонт

Дождливые дни уже наступают, пора расчехлять зонты! Даже если у вас был зонт, рекомендуем сменить его на максимально удобную версию. Влезет в любую сумку, даже в клатч. В целом, можно даже в кармане куртки носить. Собирается очень удобно и в итоге в размере чуть больше нынешних популярных флагманов.

В отзывах пишут:
  • При сильном ветре — не спасет.
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Самый удобный зонт

Качественная японская сковорода

Японская глубокая сковорода с термометром и крышкой станет незаменимым помощником на кухне! Прибор из нержавеющей стали отвечает за высококлассное приготовление кулинарных шедевров. Открывающаяся крышка с фритюрницей, удобный сливной носик и термометр — залог отличного званого ужина! Простая в эксплуатации, безопасная и надежная сковорода, которая подарит вам не один год вкусных обедов, должна быть в каждом доме. Наслаждайтесь ужинами в кругу семьи, а за качество приготовления блюд с этим прибором можете не беспокоиться. На данный товар действует скидка до 50%.

В отзывах пишут:
  • Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
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Качественная японская сковорода

Креативные настенные часы

Для разнообразия интерьера можно добавить ярких деталей. Например, крутые часы! Выглядят они очень клево и разбавляют обстановку. Плюс — большие цифры, которые можно будет увидеть отовсюду.

В отзывах пишут:
  • В комплекте нет батареек.
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Креативные настенные часы

Мужская бесшовная футболка

Стопроцентный хлопок и отсутствие швов - это эталон удобства, если речь о футболках. Комфортная универсальная вещь, которую не хочется снимать, продается со скидкой и ускоренной доставкой. У товара очень высокий рейтинг - покупатели отмечают качественный пошив и очень приятную цену.

В отзывах пишут:
  • Футболка пришла за 2 дня на почту. Качество отличное, 100% хлопок, на ощупь приятная, швы хорошо прошиты, нитки не торчат.
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Мужская бесшовная футболка

Крутые беспроводные наушники

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

В отзывах пишут:
  • Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила.
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Крутые беспроводные наушники

Мини-дрон с камерой 4K

Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.  

В отзывах пишут:
  • Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
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Мини-дрон с камерой 4K

Очень удобные мужские кроссовки

Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. На данный товар действует ускоренная доставка.

В отзывах пишут:
  • Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.
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Очень удобные мужские кроссовки

Портативный стабилизатор

Изображения и видео с портативным моноподом получаются плавными и четкими. Записывайте танцевальные съемки, экстремальные виды спорта, ведите трансляции и сохраняйте моменты ваших торжеств! Устройство использует интеллектуальную технологию распознавания изображений для фокусировке на объектах. Автоматическое определение цветов и поддержка съемки под разными углами. Заказывайте на сайте с хорошей скидкой!

В отзывах пишут:
  • Отличный стаб, брал из-за хороших отзывов от друзей, пришел целый, работает отлично
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Портативный стабилизатор

Водонепроницаемая ветровка с капюшоном

Мужская куртка с широкой талией со съемным капюшоном на молнии спасет от ветреной и дождливой погоды. Подкладка из полиэстера, износостойкое водоотталкивающее покрытие. Два нижних кармана, внутренний и внешний грудные карманы. Во внутренний карман поместится большой телефон или кошелек. Оба грудных кармана с левой стороны. Материал прочный. Куртка подойдет для ношения с любым типом одежды. Выбирайте нужный размер по таблице продавца на сайте.

В отзывах пишут:
  • Доставка 20 дней. Продавец замечательный, помогает выбрать правильный размер. Для стройного подростка ростом 185 см заказали 3XL. Есть небольшой запас длины рукавов и приличный запас по весу, свободная, как и хотели. Сама ветровка смотрится красиво. Сшита качественно, ткань водостойкая, без запаха.
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Водонепроницаемая ветровка с капюшоном

Мужской свитшот на молнии

Составлять список вещей, которые обязательно должны быть в мужском гардеробе, — дело неблагодарное: обязательно найдется кто-то, кто не носит костюмы или терпеть не может белые кеды. Но свитшот можно отнести к универсальным предметам одежды. Из спорта свитшот благополучно перекочевал в обычный гардероб благодаря своей непритязательности, износостойкости и удобству. Свитшот — одна из самых универсальных вещей в мужском гардеробе. Если у вас нет такого — обязательно приобретите однотонный свитшот на молнии с капюшоном. На сайте на данный товар действует хорошая скидка.

В отзывах пишут:
  • Две недели до Белгорода. На 182 см подошло хорошо. Ничего не торчит, без запаха. Капюшон компактный, хороший.
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Мужской свитшот на молнии

Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России. 

В отзывах пишут:
  • Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
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Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Невероятно мощный фонарь

Суперяркий ударопрочный фонарь с несколькими настройками яркости и SOS режим. Учитывая маленький вес и небольшие размеры – идеальный гаджет для походов.

В отзывах пишут:
  • Хорошая комплектация
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Невероятно мощный фонарь

Армейские брюки

Нынешние тренды и модные тенденции позволили брюкам современного стиля стать не просто удобной одеждой, но и дополнением к модному образу. Круглогодичные плотные брюки-карго свободного кроя c карманами и молнией снизу отлично подойдут в качестве повседневной одежды для мужчин. Выбирайте понравившуюся расцветку из предложенной на сайте цветовой гаммы. Приятная и эластичная, дышащая ткань. Идеальный вариант практичных городских брюк с удобным кроем и карманами. Легко сочетается со свободным стилем одежды. Заказывайте на сайте за полцены.

В отзывах пишут:
  • Брюки супер, хороший натуральный материал, много всяких карманов, все молнии хорошо работают. Размерная сетка точная, на рост 183, талия 88 см и бедра 104 отлично подошел размер 34. Доставка быстрая. Большое спасибо
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Армейские брюки

Хай-тек жилетка с подогревом

Во всех отношениях идеальное решение для холодной погоды. Супер хай-тек жилетка со встроенным подогревом в 9 местах. Работает это чудо техники от встроенного USB, который легко подключается к пауэрбэнку. Имеет несколько режимов нагрева, которые просто регулируются с помощью специальной кнопки. Видимо, универсальность объясняет новый всплеск популярности аксессуара: большое количество заказов и много свежих отзывов у разных продавцов AliExpress. Мы нашли одно из самых приятных по цене предложений.

В отзывах пишут:
  • Товар привезли быстро. Выполнен качественно. Все работает. Кнопка прямо на груди, можно даже наощупь найти под курткой. Нагревательные элементы располагаются как на рисунке. Шею прогревает хорошо.
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Хай-тек жилетка с подогревом

Легкий рюкзак от Xiaomi

Лето — время, когда хочется носить на себе минимальное количество вещей. И речь сейчас не об одежде. Рюкзак для многих – обязательный атрибут в любое время года. Вот только в такую жару хочется, чтобы за вашей спиной он был маленьким и невесомым. Именно такой создала компания Xiaomi. Если вы носите в рюкзаке только кошелек, зарядку и пауэрбанк, можно даже забыть, что на вашей спине что-то есть. На выбор куча расцветок, в том числе ярких - идеально для летних прогулок.

В отзывах пишут:
  • Срок доставки — чуть меньше месяца.
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Легкий рюкзак от Xiaomi

Легкий рюкзак-трансформер

Лето — время года, в которое хочется максимально облегчить себя. Особенно, в жаркую погоду. Тем более, учитывая довольно холодную зиму, в которую многие были не только в пуховиках, но ещё и в нескольких кофтах. После такого «капустного» лука, сейчас хочется носить на себе минимум. Предлагаем сменить не только гардероб, но и громоздкие рюкзаки. Поменять их можно на легкий вариант, который при необходимости и отсутствии вещей можно вообще сложить в карман.

В отзывах пишут:
  • Довольно хорошая ткань. Особо не промокает.
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Легкий рюкзак-трансформер

Электромассажер для шеи

Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

В отзывах пишут:
  • Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс!
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Электромассажер для шеи

Набор носков и почти 9 000 отзывов

Для заказа доступны два размера и три цвета: белый, черный, серый. Приобрести носки можно набором по 5 или 10 пар в коробке в разных цветовых сочетаниях.

В отзывах пишут:
  • Хорошие носки. На чистый хлопок не претендуют, конечно, но цена говорит сама за себя. Все сделано качественно и аккуратно. Нитки лишние и запах отсутствуют.
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Набор носков и почти 9 000 отзывов

Массажер с набором насадок

Массажеров на AliExpress море, но у этого гаджета много положительных отзывов и широкие возможности. В комплекте 4 насадки различной формы для разных мышц, доступно 32 режима скорости, а вся информация и управление вынесены на сенсорный ЖК-дисплей. Обширный массаж или более точечный — выбирать вам. Заряда хватит на 2-3 часа работы.

В отзывах пишут:
  • Приедет заряженным, можно сразу же опробовать.
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Массажер с набором насадок

Теплая флисовая балаклава

Теплая, ветрозащитная балаклава — необходимый атрибут зимних прогулок и занятий спортом. Слегка эластичная ткань идеально подойдет для вашей головы. Прочная и комфортная в носке. Подходит для занятий спортом на открытом воздухе, таких как пеший туризм, кемпинг, походы, катание на лыжах, езда на велосипеде. На товар действует ускоренная доставка.

В отзывах пишут:
  • Прикольная балаклава, покупалась для работы на улице. Имеет внутренний теплый слой. Ее надо отгладить, на женскую голову были немного зазоры. Пришла быстро, без запаха, чистая и упакована аккуратно.
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Теплая флисовая балаклава

Электрический штопор (открывает бутылку за 6 секунд)

Механические штопоры уходят в прошлое: зачем прилагать усилия, если бутылку можно открыть одним нажатием на кнопку! Эта модель штопора оснащена мощным аккумулятором с быстрой зарядкой, а также индикатором уровня заряда. Работает штопор почти бесшумно, а весит всего 365 граммов. С его помощью бутылку можно открыть всего за 6 секунд.

В отзывах пишут:
  • Брал в подарок. Вино открывала хрупкая девушка. Она в восторге от этой открывашки. 
  • Как всегда, лучший штопор на рынке.
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Электрический штопор (открывает бутылку за 6 секунд)

Терапевтический массажер для спины

Терапевтический массажер можно использовать для шейного и поясничного отделов позвоночника и ног. Оснащен 88 массажными точками, соответствующими акупунктурным точкам тела. Изготовлен из высококачественного АБС-пластика, экологически чистый, прочный, устойчивый к давлению. Компактный и портативный дизайн позволит легко носить тренажер с собой. Есть мягкая губчатая прокладка, которая обеспечит лучшую защиту для талии. Заказывайте на сайте по ускоренной доставке.

В отзывах пишут:
  • У меня грыжи, начал пользоваться этим тренажером вне обострения. В начале больно, но эффект после, на удивление, действительно есть. Уменьшается симптоматика. Делаю пока только неделю, посмотрим, что будет на длинной дистанции.
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Терапевтический массажер для спины

Незаменимый набор инструментов для любого дома

Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.

В отзывах пишут:
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Незаменимый набор инструментов для любого дома

Робот-массажер для глаз

Как давно вы заботились о ваших глазах? С новым роботом-массажером это не составит труда. Снимите усталость и болезненные ощущения, прибор отлично справится с синдромом сухого глаза и уберет темные круги, расслабив ваши мышцы. Мощная емкость батареи, встроенный режим многочастотной вибрации. Функция нагрева до 42 градусов: почувствуйте себя словно под согревающим компрессом, как от горячего полотенца. Складной дизайн и индивидуальная упаковка помогут в хранении и перевозки устройства во время путешествий. Встроенный плеер, также возможно прослушивание музыки с помощью Bluetooth. Это устройство станет вашим лучшим приобретением!

В отзывах пишут:
  • Как получил посылку, сразу опробовал. Отличный массажер! Качество на высоте! Прогревает глаза, вибромассаж, массирует не только глаза, но и область вокруг, даже виски, поэтому теоретически можно применять и при головной боли. Продавцу респект и спасибо!
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Робот-массажер для глаз
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