18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Палеонтологи воссоздали первый в истории скелет ихтиозавра
Первоначальный оттиск древней рептилии был уничтожен во время Второй мировой войны.
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Палеонтологам удалось восстановить первый в истории ископаемый скелет древнего морского пресмыкающегося ихтиозавра. Новое исследование опубликовано в журнале The Royal Cosiety учеными Государственного университета Нью-Йорка и Манчестерского университета.
Впервые рептилию нашли в 1818 году в Великобритании и назвали протеозавром. Внешне они напоминали дельфинов или акул. Протеозавры обитали в океане до появления первых динозавров.
Скелет приобрел коллекционер Томас Джеймс Берч и в 1820 году продал находку Королевскому колледжу хирургов в Лондоне. Из-за бомбардировки во время Второй Мировой войны часть коллекции учебного заведения была утрачена. Однако в 2016 году в ходе исследования коллекций Музея Пибоди при Йельском университете палеонтологи обнаружили старый гипсовый слепок ихтиозавра.
Специалисты определили, что это первый известный оттиск утраченного скелета. Второй был найден спустя три года в Музее естественной истории в Берлине. С помощью оттисков ученым удалось восстановить часть пропущенных костей.
Недавно в Саратовской области были найдены останки хализавра — морского динозавра из семейства мозазавров, жившего около 70 млн лет назад. Ранее он не встречался в России.
Олеся Маевская